5 νέα bronzer που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις φέτος το καλοκαίρι

Για το πιο όμορφο sunkissed look

Αν υπάρχει ένα makeup προϊόν που επιστρέφει σταθερά στο νεσεσέρ μας κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι σίγουρα το bronzer. Χαρίζοντας αυτό το πολυπόθητο sun-kissed glow χωρίς την έκθεση στον ήλιο, έχει εξελιχθεί στο απόλυτο shortcut για μια υγιή, «i just got back from vacation» επιδερμίδα. Από βελούδινες πούδρες μέχρι creamy και liquid υφές που λιώνουν στο δέρμα, τα νέα bronzer που έκαναν την εμφανισή τους στα beauty counters τις τελευταίες εβδομάδες δεν σμιλεύουν απλά το πρόσωπο, αλλά χαρίζουν διάσταση, ζεστασιά και αυτή τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή λάμψη που δείχνει ανεπιτήδευτα αισθησιακή. Ακολουθούν 5 από τα νέα λανσαρίσματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις φέτος το καλοκαίρι:

5 νέα bronzer που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις

Bronzer Stick, Sephora Collection

Αυτή η ελαφριά σύνθεση λιώνει πάνω στο δέρμα και εξασφαλίζει βέλτιστη άνεση ακόμα και στο τέλος της ημέρας. Με διαμορφώσιμη ένταση, το χρώμα παραμένει φρέσκο και ομοιόμορφο, για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα πιο αληθινό κι από φυσικό.

Macaron Sculpt & Bronze Duo, Tarte Cosmetics

Αυτό το bronzer χαρίζει σμίλευση και ηλιοκαμένο αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Τα πεπτίδια, το υαλουρονικό οξύ και το maracuja στη σύνθεσή του λειαίνουν, ενυδατώνουν και χαρίζουν πιο γεμάτη όψη στην επιδερμίδα.

Dior Forever Skin Bronze, Dior-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με χρωστικές που δημιουργούν ζεστές αντανακλάσεις, αυτό το balm σε μορφή στικ αντανακλά το φως και προσαρμόζεται αρμονικά στον τόνο της επιδερμίδας, για να μιμείται το αποτέλεσμα του φυσικού μαυρίσματος.

Skinfinish Sunstruck Bronzer, MAC Cosmetics

Σχεδιασμένη για να ενισχύει τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας σου, αυτή η κρεμώδης πούδρα διαθέτει προσαρμόσιμη υφή που απλώνεται πανεύκολα, ενώ περιέχει διπλά επεξεργασμένες χρωστικές εξασφαλίζοντας έτσι ζωντανό, φυσικό τελείωμα.

Phyto-Touche Illusion d'Été, Sisley Paris

Το Phyto-Touche Illusion d'Été είναι ένα bronzer σε μορφή gel-powder που με μια κίνηση χαρίζει ζεστασιά στις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες και τονίζει την ήδη μαυρισμένη όψη. Εμπλουτισμένο με oξική bιταμίνη Ε και ενεργά συστατικά φυτικής προέλευσης, η σύνθεσή του βοηθά στην ενίσχυση του προστατευτικού φραγμού της επιδερμίδας για τον περιορισμό της αφυδάτωσης.