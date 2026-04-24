5 bronzing drops για ηλιοκαμένη όψη πριν ακόμα μπει το καλοκαίρι

Τα viral finds που θα χαρίσουν στο πρόσωπό σου το πιο φυσικό, dewy μαύρισμα

Αν έχεις σκρολάρει έστω και λίγο στο TikTok ή στο Instagram, σίγουρα τα έχεις δει: μικρά, λαμπερά σταγονίδια που υπόσχονται αυτό το ανεπιτήδευτο, sunkissed glow που μέχρι πρόσφατα ήταν συνώνυμο μόνο των καλοκαιρινών διακοπών. Τα bronzing drops είναι η νέα εμμονή των beauty girlies και καταλαβαίνουμε απόλυτα το γιατί.

Μπορούν να φορεθούν μόνα τους για ένα φυσικό, dewy αποτέλεσμα ή να αναμειχθούν με το foundation, την ενυδατική κρέμα ή το primer για ένα πιο «lit-from-within» φινίρισμα. Το αποτέλεσμα; Δέρμα που δείχνει υγιές, φρέσκο και ανεπιτήδευτα λαμπερό, σαν να επέστρεψες μόλις από ένα long weekend στον ήλιο.

Σε μια εποχή που η βαριά κάλυψη δίνει τη θέση της στη φυσική λάμψη, τα bronzing drops γίνονται το απόλυτο εργαλείο για effortless glow. Από no-makeup looks μέχρι full glam μακιγιάζ, έχουν ήδη κατακτήσει μια μόνιμη θέση στο νεσεσέρ κάθε beauty lover. Ακολουθούν μερικά από τα δικά μας αγαπημένα για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα bronzing drops

Drop of Sunshine, Essence Cosmetics-Απόκτησέ το εδώ

Instant Bronzing Drops, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

D-Bronzi™ Anti-Pollution Sunshine Drops, Drunk Elephant-Απόκτησέ το εδώ

Sun Secure Healthy Glow Tinted Antioxidant Drops, SVR-Απόκτησέ το εδώ

Watermelon Glow Hue Drops, Glow Recipe-Απόκτησέ το εδώ