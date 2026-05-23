Για βλέμμα που μαγνητίζει και πανεύκολη αφαίρεση το βράδυ

Τα τελευταία χρόνια, οι tubing mascara έχουν γίνει η νέα εμμονή των makeup lovers. Από τις influencers μέχρι τους pros, όλο και περισσότεροι μιλούν για αυτές τις νέες mascara που δεν μουτζουρώνουν, δεν «τρέχουν» μέσα στη μέρα και αφαιρούνται πανεύκολα στο τέλος της μέρας.

Αλλά τι ακριβώς είναι οι tubing mascara; Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές συνθέσεις που βάφουν απλώς τις βλεφαρίδες, οι tubing mascara δημιουργούν μικροσκοπικά «σωληνάκια» γύρω από κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά. Έτσι προσφέρουν μήκος, διαχωρισμό και έντονο αποτέλεσμα χωρίς να ξεφλουδίζουν ή να αφήνουν μαύρα σημάδια κάτω από τα μάτια μέσα στη μέρα. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ο τρόπος που αφαιρούνται: με ζεστό νερό γλιστρούν απαλά από τις βλεφαρίδες χωρίς έντονο τρίψιμο ή διφασικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην τις ταλαιπωρούν.

Είναι ιδανικές για όσες έχουν ευαίσθητα μάτια, για όσες φορούν φακούς επαφής, αλλά και για όσες έχουν αγανακτήσει με τις mascara που λερώνουν εύκολα την περιοχή κάτω από τα μάτια. Ακολουθούν πέντε από τις καλύτερες tubing mascara, που αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ:

Οι 5 καλύτερες tubing mascara

Lash Without Limits Tubing Mascara, Essence-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η μάσκαρα τυλίγει τις βλεφαρίδες με λεπτά «σωληνάκια» που τις επιμηκύνουν και τις πυκνώνουν ορατά. Το ελαστομερές βουρτσάκι με μικρούς «γάντζους» πιάνει ακόμη και τις πιο κοντές βλεφαρίδες, επιτρέποντας έτσι την ακριβή εφαρμογή. Δεν μουτζουρώνει, δεν θρυμματίζεται και οι εντυπωσιακά όμορφες βλεφαρίδες παραμένουν αμετάβλητες όλη την ημέρα.

Tartelette™ Tubing Mascara, Tarte-Απόκτησέ την εδώ

Μόνο μία εφαρμογή αυτής της μάσκαρας tubing μακράς διάρκειας, που δεν ξεφλουδίζεται και δεν μουτζουρώνεται, είναι αρκετή για να προσθέσει όγκο, να επιμηκύνει και να καμπυλώσει τις βλεφαρίδες.

Wrap Lash Tubing Mascara, Revolution-Απόκτησέ την εδώ

Η μάσκαρα Revolution Wrap Lash Tubing καλύπτει κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά από τη ρίζα έως την άκρη με ένα συνεχές στρώμα έντονου, πλούσιου χρώματος, τις επιμηκύνει οπτικά και τους δίνει εξαιρετικό όγκο. Σε χρόνο μηδέν, δείχνουν πιο πυκνές και συνολικά πιο γεμάτες και το βλέμμα σας αποκτά βάθος και δράμα.

Unlocked Extension Mascara, Hourglass-Απόκτησέ την εδώ (Χρησιμοποίησε το κουπόνι NEW15 για 15% έκπτωση σε νέους χρήστες)

Η μάσκαρα αυτή μεταμορφώνει τις βλεφαρίδες χάρη σε μια τεχνολογία που σχηματίζει μεμβράνη και τυλίγει τη βλεφαρίδα από τη ρίζα έως την άκρη για ένα τονισμένο και εντυπωσιακό look.

Tubing Stay In Place Volume Mascara, Catrice-Απόκτησέ την εδώ

Kάθε βλεφαρίδα είναι επικαλυμμένη με πολυμερή σε σχήμα λυχνίας που δημιουργούν ένα δυνατό αποτέλεσμα και επιμήκυνση χωρίς να θρυμματίζονται ή να μουτζουρώνονται. Η εξαιρετικά μαύρη σύνθεση προσφέρει ορισμό που διαρκεί, είτε θέλεις ένα φυσικό είτε ένα δραματικό look.