Beauté την Κυριακή: Πώς να καθαρίσεις σωστά τα πινέλα μακιγιάζ

Βήμα-βήμα όλη η διαδικασία

Αλήθεια από πότε έχεις να καθαρίσεις τα πινέλα που χρησιμοποιείς στο μακιγιάζ σου; Μην απαντήσεις -ειλικρινά δεν θέλουμε να ξέρουμε. Ήρθε όμως η στιγμή να βγάλεις αυτό το task από την to do λίστα σου, όχι μόνο για να «στρώνει» καλύτερα το μακιγιάζ σου, αλλά και να προστατεύσεις την επιδερμία σου από από βακτήρια, αλλεργίες ή ακόμα και μολύνσεις στο δέρμα.

Πώς να καθαρίσω τα πινέλα μακιγιάζ;

Η διαδικασία καθαρισμού των πινέλων μακιγιάζ είναι πιο εύκολη από όσο νομίζεις. Ξεκίνησε βυθίζοντας τις τρίχες του πινέλου σε χλιαρό νερό, αποφεύγοντας να βραχεί το σημείο που ενώνεται η λαβή με τις τρίχες, γιατί μπορεί να καταστραφεί η κόλλα που τις συγκρατεί. Στη συνέχεια, ρίξε λίγη ποσότητα από απαλό σαμπουάν ή ειδικό καθαριστικό για πινέλα στην παλάμη σου και με κυκλικές κινήσεις τρίψε απαλά το πινέλο μέχρι να απομακρυνθούν τα υπολείμματα μακιγιάζ και να δημιουργηθεί αφρός.

Αφού καθαριστεί καλά, ξέπλυνε το πινέλο με άφθονο νερό μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό. Είναι σημαντικό να μην πιέζεις υπερβολικά τις τρίχες, γιατί μπορεί να χάσουν το σχήμα τους ή να φθαρούν. Στη συνέχεια, αφαίρεσε την περίσσεια νερού με μια καθαρή πετσέτα και δώσε ξανά στο πινέλο το αρχικό του σχήμα. Για να στεγνώσει, ακούμπησέ το σε οριζόντια θέση πάνω σε μια πετσέτα, ώστε να μην περνάει υγρασία στο εσωτερικό του.

Κάθε πότε πρέπει να πλένω τα πινέλα μακιγιάζ;

Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται τα πινέλα. Τα πινέλα για υγρά προϊόντα, όπως foundation ή concealer, καλό είναι να καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα, επειδή συγκεντρώνουν περισσότερα βακτήρια και λιπαρότητα. Αντίθετα, τα πινέλα για σκιές ή πούδρα μπορούν να καθαρίζονται κάθε δεκαπέντε ημέρες. Αν θέλεις βέβαια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα ειδικό spray καθαρισμού πινέλων ακόμα και μετά από κάθε χρήση, έτσι ώστε να τα απολυμάνεις προσωρινά.