5 καλοκαιρινά προϊόντα που πρέπει να βγάλεις από το νεσεσέρ σου μετά τα 50

Δεν πρέπει με τίποτα να τα χρησιμοποιήσεις

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το μακιγιάζ γίνεται πιο ανάλαφρο, η επιδερμίδα πιο φωτεινή και τα χτενίσματα πιο δημιουργικά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι κάθε τάση ή κάθε προϊόν κολακεύει με τον ίδιο τρόπο όλες τις ηλικίες. Μετά τα 50, η επιδερμίδα αλλάζει: γίνεται συνήθως πιο ξηρή και πιο τραχιά και οι λεπτές γραμμές πιο εμφανείς. Γι' αυτό και ορισμένα προϊόντα που δείχνουν εντυπωσιακά στο ράφι μπορεί, στην πράξη, να τονίζουν περισσότερο όσα θα προτιμούσες να καμουφλάρεις. Ιδού εκείνα που ίσως καλό θα ήταν να αποφύγεις:

5 καλοκαιρινά προϊόντα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείς μετά τα 50

Κρέμες σώματος και λάδια με έντονο glitter

Η λάμψη είναι συνώνυμη του καλοκαιριού, όμως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο glowy και στο υπερβολικά glittery αποτέλεσμα. Τα προϊόντα σώματος με μεγάλα σωματίδια glitter συχνά κάθονται πάνω στην επιδερμίδα αντί να ενσωματώνονται σε αυτή, με αποτέλεσμα να τονίζουν την υφή και να δείχνουν λιγότερο κομψά στο φυσικό φως. Αντί γι' αυτά, προτίμησε body oils ή λοσιόν με διακριτικές περλέ αντανακλάσεις και σατινέ φινίρισμα, οι οποίες θα χαρίσουν λάμψη στην επιδερμίδα σου, κάνοντας τα πόδια σου να δείχνουν πιο ψηλά και το ντεκολτέ σου πιο εντυπωσιακό.

Neon βερνίκια νυχιών

Οι πολύ φωσφοριζέ αποχρώσεις τείνουν να δείχνουν πιο σκληρές πάνω στα χέρια, τονίζοντας τα σημάδια γήρανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθείς τα χρωματιστά μανικιούρ. Απλά προτίμησε φωτεινές κόκκινες, κοραλί ή ακόμα και καρπουζί αποχρώσεις για καλοκαιρινή διάθεση, αλλά και πιο εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Σκιές με chunky glitter

Μπορεί οι glittery σκιές να είναι ταυτισμένες με την εποχή των φεστιβάλ και των συναυλιών, ωστόσο στις πιο ώριμες επιδερμίδες μπορεί να τονίσουν τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια και να κάνουν το βλέμμα να δείχνει πιο κουρασμένο. Γι' αυτό προτίμησε satin ή shimmering σκιές που αντανακλούν εξίσου όμορφα το φως, αλλά χαρίζουν ένα πιο φίνο αποτέλεσμα.

Ματ αντηλιακά προσώπου/κρέμες με χρώμα

Το αντηλιακό είναι το σημαντικότερο βήμα σε κάθε καλοκαιρινή beauty ρουτίνα, όμως μετά τα 50 η επιλογή της σωστής υφής μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην εικόνα της επιδερμίδας. Οι υπερβολικά ματ φόρμουλες καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς ναι μεν απορροφούν τη λιπαρότητα, αλλά ταυτόχρονα τείνουν να τονίζουν λεπτές γραμμές και την πιο τραχιά υφή της επιδερμίδας. Αντί για εντελώς ματ υφές, προτίμησε αντηλιακά με φυσικό ή satin φινίρισμα που προσφέρουν προστασία από τον ήλιο αλλά αφήνουν την επιδερμίδα πιο φρέσκια και ζωντανή. Αναζήτησε συνθέσεις με ενυδατικά συστατικά, όπως υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη ή κεραμίδια, που προστατεύουν από τον ήλιο ενώ παράλληλα διατηρούν τον δερματικό φραγμό σε καλή κατάσταση.

Πολύ σκούρα bronzers με πορτοκαλί υποτόνους

Δεν είναι όλα τα bronzer ίδια. Οι πολύ σκούρες ή έντονα πορτοκαλί αποχρώσεις συχνά δημιουργούν αφύσικες αντιθέσεις και βαραίνουν τα χαρακτηριστικά, αντί να τα αναδεικνύουν. Προτίμησε πιο ουδέτερους ή απαλά θερμούς τόνους που μιμούνται το φυσικό χρώμα που αποκτά η επιδερμίδα μετά από λίγες ώρες στον ήλιο.