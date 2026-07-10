Haute Couture FW26: Τα beauty looks που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε

Τα makeup και hair looks που ξεχώρισαν στο catwalk

Η Haute Couture Week στο Παρίσι δεν αποτελεί μόνο την απόλυτη γιορτή της υψηλής ραπτικής, αλλά και μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τις μεγαλύτερες beauty τάσεις της σεζόν. Συνοδεία κάθε εντυπωσιακής δημιουργίας των οίκων μόδας είναι ένα εξίσου προσεγμένο hair και makeup look, σχεδιασμένο για να αναδείξει τη φιλοσοφία της συλλογής και να ολοκληρώσει το όραμα του σχεδιαστή. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις τάσεις που βλέπουμε αργότερα στο κόκκινο χαλί ή στα social media κάνουν πρώτα την εμφάνισή τους στις πασαρέλες της Υψηλής Ραπτικής.

Από επιδερμίδες με φυσική, φωτεινή λάμψη και glossy, sculptural χτενίσματα μέχρι μεταλλικές σκιές, statement χείλη και avant-garde nail art, τα beauty looks της Haute Couture FW26 κινήθηκαν ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τη θεατρικότητα. Κάθε λεπτομέρεια ήταν μελετημένη, κάθε μακιγιάζ και χτένισμα σωστά δομημένο, τέλεια εναρμονισμένο με τη συλλογή, δημιουργώντας εμφανίσεις που δύσκολα ξεχνάς.

Ακολουθούν τα beauty looks που έκλεψαν τις εντυπώσεις και αναμένεται να επηρεάσουν τις τάσεις ομορφιάς των επόμενων μηνών:

Τα πιο ντυπωσικά haute couture beauty looks

Jean Paul Gaultier

Ο lead makeup artist Thomas de Kluyver έβαψε τα χείλη των μοντέλων με μαύρο, κόκκινο και φούξια κραγιόν, πριν περάσει από πάνω προσωρινά τατουάζ με μοτίβο δαντέλας. Όσον αφορά τα μαλλιά τώρα, η Holli Smith δημιούργησε ρομαντικά hair looks, τα οποία διακόσμησε με μακριά hair bows.

Giorgio Armani Privé

Στο show του οίκου Giorgio Armani Privé είδαμε μια νέα εκδοχή των smokey eyes με την Armani Global Makeup Artist Hiromi Ueda να συνδυάζει διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι και του μαύρου, πετυχαίνοντας ένα έντονα «σβησμένο» αποτέλεσμα. Το beauty look ολοκληρώθηκε με ρομαντικά french twist updos.

Alexis Mabille

Τα statement lips ήταν το επίκεντρο της προσοχής στο show του οίκου Alexis Mabille. Τα «μεταλλικά» χείλη συνδυάστηκαν με winged smokey eye look και αλαβάστρινη, πορσελάνινη επιδερμίδα.

Chanel

Το χρυσό ήταν το χρώμα-κλειδί σε όλα τα beauty looks που παρουσιάστηκαν στο show του οίκου Chanel. Άλλα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας χρυσό γκλίτερ στα άνω βλέφαρά τους, άλλα έχοντας κόκκινα χείλη, άλλα έχοντας χρυσά spray painted μαλλιά κι άλλα βλεφαρίδες από φτερά.

Dior

Ο δημιουργικός διευθυντής και διευθυντής εικόνας του μακιγιάζ Dior, Peter Philips, χρησιμοποίησε διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου για να δημιουργήσει διαφορετικά eye looks, τα οποία ο θρυλικός hairstylist Guido Palau συνδύασε με natural-looking hair looks, που αναδείκνυαν την υφή των μαλλιών των μοντέλων.

Iris Van Herpen

Εκτός από τα χαρακτηριστικά 3D μανικιούρ, σε αυτό το show του οίκου Iris Van Herpen, ειδαμε επίσης εξαιρετικά μακριές βλεφαρίδες στην άκρη των ματιών των μοντέλων, αλλά και XXL hair extensions βαμμένα σε λευκά και μπλε χρώματα.

Schiaparelli

Η θρυλική makeup artist Pat McGrath χάρισε στα μοντέλα λαμπερά makeup looks με πορσελάνινη επιδερμίδα και μπρονζέ πινελιές στα ζυγωματικά και τα μάτια.

Ο hairstylist Guido Palau εμπνεύστηκε από το θαλασσινό θέμα της συλλογής και ολοκλήρωσε το beauty look με εξαιρετικά λαμπερά, αρχιτεκτονικά updos, που μιμούνταν τα κύματα.