5 συνήθειες που σημάδεψαν τα εφηβικά χρόνια των Millennials (και τις πληρώνουν ακόμα)

Προσπαθείς κι εσύ να ξεχάσεις όλα όσα έκανες στα φρύδια, το δέρμα και τα μαλλιά σου;

Κάθε γενιά έχει τις δικές της beauty εμμονές, όμως όσοι μεγάλωσαν στα τέλη των '90s και στις αρχές των 2000s γνωρίζουν καλά ότι δεν είναι όλα τα trends αθώα. Οι Millennials πειραματίστηκαν όσο λίγες γενιές με την εμφάνισή τους, ακολουθώντας πιστά ό,τι θεωρούνταν τότε «must» και το πλήρωσαν. Και μάλιστα ακριβά. Ιδού οι συνήθειες, τις οποίες μετανιώνουν μέχρι και σήμερα:

Οι χειρότερες beauty συνήθειες των Millennials

Έβγαζαν υπερβολικά τα φρύδια τους

Αν υπήρχε ένας άγραφος κανόνας στις αρχές των 2000s, αυτός ήταν ότι όσο πιο λεπτά ήταν τα φρύδια, τόσο πιο fashionable ήσουν. Με το τσιμπιδάκι ανά χείρας, πολλές γυναίκες έβγαζαν με μανία τα φρύδια τους θέλοντας να μιμηθούν τις εμφανίσεις των Christina Aguilera, Drew Barrymore, Gwen Stefani και Winona Ryder.

Το πρόβλημα; Τα φρύδια δεν ξαναφυτρώνουν πάντα με την ίδια πυκνότητα. Πολλές Millennials δυσκολεύονται πολύ να ανακτήσουν το παλιό τους σχήμα και να αποκτήσουν πιο γεμάτα και φυσικά φρύδια, μετανιώνοντας μέχρι σήμερα τα όσα έκαναν πριν είκοσι χρόνια.

Έβαζαν baby oil για να μαυρίσουν

Για πολλά χρόνια, το πολύ βαθύ, σοκολατένιο μαύρισμα δεν ήταν απλά φυσικό επόμενο των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά στόχος ζωής που απαιτούσε στρατηγική και ατελείωτες ώρες κάτω από τον ήλιο. Οι περισσότερες γυναίκες περνούσαν όλη την άδειά τους πάνω σε μια ξαπλώστρα με στόχο ένα όσο το δυνατόν πιο σκούρο μαύρισμα. Το αντηλιακό προφανώς και ήταν άγνωστη λέξη. Αναπόσπαστο κομμάτι της beach bag τους ήταν τα λάδια σώματος και μάλιστα εκείνα που δεν περιείχαν δείκτη προστασίας, αλλά υπόσχονταν να επιταχύνουν το μαύρισμα.

Σήμερα, ευτυχώς, γνωρίζουμε ότι η υπερβολική έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς επαρκή αντηλιακή προστασία αυξάνει τον κίνδυνο φωτογήρανσης, πανάδων, αλλά και καρκίνου του δέρματος κι έτσι όχι απλά χρησιμοποιούμε αντηλιακό, αλλά το ανανεώνουμε και μέσα στη μέρα. Δυστυχώς όμως, οι βλάβες από τον ήλιο συσσωρεύονται μέσα στα χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί Millennials να αντιμετωπίζουν τώρα τις συνέπειες των πράξεων του παρελθόντος.

Έκαναν σολάριουμ

Για πολλούς το σολάριουμ αποτελούσε τη γρήγορη λύση για χρυσαφένια επιδερμίδα όλο τον χρόνο. Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι (ναι ακόμα και γιατροί!) που το παρουσίαζαν ως μια πιο υγιεινή εναλλακτική της ηλιοθεραπείας. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά. Η επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση στην τεχνητή υπεριώδη ακτινοβολία, γι' αυτό και ολοένα περισσότεροι στρέφονται σε ασφαλέστερες εναλλακτικές, όπως τα self-tanners και τα tanning drops.

Χρησιμοποιούσαν έντονα face scrubs

Πριν γίνουν ευρέως γνωστά τα χημικά απολεπιστικά οξέα, τα scrubs με μεγάλους κόκκους (από κουκούτσια φρούτων συνήθως) θεωρούνταν απαραίτητο βήμα για μια «καθαρή» επιδερμίδα. Πολλοί τα χρησιμοποιούσαν σχεδόν καθημερινά, πιστεύοντας ότι όσο πιο έντονη ήταν η απολέπιση, τόσο πιο όμορφη θα ήταν η επιδερμίδα τους. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η υπερβολική μηχανική απολέπιση μπορεί να διαταράξει τον επιδερμιδικό φραγμό, να προκαλέσει ερεθισμούς και να αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, οι πιο ήπιες συνθέσεις με οξέα όπως τα AHAs και τα PHAs ή τα λεπτόκοκκα απολεπιστικά προϊόντα έχουν πάρει τη θέση των σκληρών scrubs στη σύγχρονη skincare ρουτίνα, αφήνοντας την επιδερμίδα πιο λεία και ισορροπημένη.

Ίσιωναν καθημερινά τα μαλλιά τους

Τα απόλυτα ίσια hair looks, τα λεγόμενα μαλλιά πρόκα, ήταν το it χτένισμα της εποχής, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να χρησιμοποιούν πρέσες ισιώματος χωρίς κεραμικές πλάκες και -προφανώς- χωρίς heat protectant spray σε καθημερινή βάση.

Το αποτέλεσμα; Ξηρά, εύφραυστα μαλλιά γεμάτα ψαλίδα και φριζάρισμα. Σήμερα, ξέρουμε πολύ καλά ότι η θερμοπροστασία θεωρείται βασικό βήμα πριν από κάθε styling, ενώ -για καλή μας τύχη- η φυσική υφή των μαλλιών έχει επιστρέψει δυναμικά στις τάσεις, με τα χαλαρά waves, τις μπούκλες και τα πιο ανεπιτήδευτα χτενίσματα να κυριαρχούν στο catwalk και το street style, επιτρέποντάς μας να κάνουμε στην άκρη τα hot tools.