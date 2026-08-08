Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να μοιάζεις με it girl

Τα beauty bag charms είναι το απόλυτο αξεσουάρ της σεζόν

Αν υπάρχει ένα αξεσουάρ που έχει τη δύναμη να μετατρέψει ακόμα και την πιο απλή τσάντα σε fashion statement, αυτό είναι τα bag charms. Όταν λέμε όμως bag charms, δεν εννοούμε τα Labubu. Η νέα εμμονή των it girls είναι πιο κομψή, πιο πρακτική και πολύ πιο aesthetic. Ο λόγος για τα beauty bag charms, δηλαδή τα προϊόντα ομορφιάς με συσκευασίες που κρεμιούνται στην τσάντα, συνδυάζοντας μόδα και λειτουργικότητα με τον πιο Instagram-friendly τρόπο.

Δεν πρόκειται για κάτι καινοτόμο. Μέσα στα χρόνια, πολλοί οίκοι μόδας έχουν πειραματιστεί με διακοσμητικά αξεσουάρ τσάντας, από δερμάτινα charms μέχρι πιο παιχνιδιάρικες φιγούρες και λούτρινα κουκλάκια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η τάση φαίνεται να εξελίσσεται σε κάτι πιο εκλεπτυσμένο, με καθημερινά beauty items να μετατρέπονται σε μικρά fashion must-haves.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι refillable θήκες αρωμάτων που έχουν λανσάρει πολλά luxury brands, αλλά και οι ειδικές θήκες για κρέμες χεριών και hand sanitizers που έγιναν viral στα social media. Η γοητεία τους βρίσκεται στο γεγονός ότι παύουν να είναι απλά beauty items, αλλά γίνονται μέρος του outfit.

Είναι η τρανή απόδειξη ότι δεν χρειάζεσαι ένα νέο look για να μοιάσεις με it girl. Ίσως το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα μικρό beauty charm να κρέμεται από την αγαπημένη σου τσάντα.

Πώς να υιοθετήσεις την τάση

Το μυστικό για να δείχνει το beauty bag charm κομψό είναι να το αντιμετωπίσεις σαν αξεσουάρ και όχι σαν απλό διακοσμητικό. Προσπάθησε να επιλέξεις ένα κομμάτι που να ταιριάζει τόσο με την τσάντα, όσο και με το προσωπικό σου στιλ.

Για μια minimal εμφάνιση, προτίμησε ένα δερμάτινο charm σε ουδέτερες αποχρώσεις, όπως μαύρο, μπεζ ή καφέ. Αν θέλεις να «παίξεις» περισσότερο με το στιλ σου, μπορείς να επιλέξεις ένα charm με έντονα χρώματα ή vintage αισθητική. Τα περισσότερα it girls επιλέγουν να φτιάξουν ένα μικρό «beauty corner» πάνω στην τσάντα τους συνδυάζοντας διαφορετικά charms, όπως ένα lip gloss, ένα mini άρωμα, μία χτένα ή ένα μικρό αξεσουάρ μαλλιών. Οι συνδυασμοί είναι πραγματικά αμέτρητοι κι όλοι μπορούν να σε κάνουν να ξεχωρίσεις με τον δικό σου μοναδικό τρόπο.

5 beauty bag charms που αξίζει να κρεμάσεις στην τσάντα σου

Hand Cleansing Spray, Merci Hand

Εμπλουτισμένο με ασιατική σεντέλα και αλόη βέρα, αυτό το σπρέι καθαρίζει και καταπραΰνει τα χέρια με μία μόνο κίνηση, αφήνοντας παράλληλα ένα πέπλο αρωματικής φρεσκάδας.

Good Girl Gloss, Carolina Herrera

Αυτό το lip gloss νέας γενιάς προσφέρει ένα λαμπερό φινίρισμα που διαρκεί έως 8 ώρες, με ελαφριά, μη κολλώδης φόρμουλα εμπλουτισμένη με μόρια υαλουρονικού οξέος που παρέχουν 12 ώρες ενυδάτωση. Το εκχύλισμα μέντας δημιουργεί μια αίσθηση φρεσκάδας, δροσιάς και δίνει ένα φυσικό όγκο στα χείλη, ενώ το μοναδικό, εύκαμπτο απλικατέρ παρέχει την τέλεια ποσότητα προϊόντος για ένα λαμπερό, πιο γεμάτο αποτέλεσμα.

The Summer Edit Peptide Lipgloss, Catrice

Το Catrice The Summer Edit Peptide Lipgloss λειαίνει την επιφάνεια των χειλιών, ενώ επιπλέον χαρίζει μια αίσθηση άνεσης που διαρκεί, αφήνοντάς τα ζουμερά και καλά ενυδατωμένα.

Benetint limited edition tint, Benefit Cosmetics

Το εμβληματικό tint για μάγουλα και χείλη της Benefit κυκλοφορεί και σε περιορισμένη, limited edition, έκδοση με νέα, πρωτοποριακή συσκευασία-τσαντάκι.

Dior Addict Lip Glow Butter, Dior

Ο τέλειος συνδυασμός μεταξύ gloss και balm χειλιών, αυτό το προϊόν περιποίησης με υφή «βουτύρου» προσφέρει εντατική ενυδάτωση με ένα ίχνος χρώματος.

