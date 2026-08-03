Γιατί δεν πρέπει να βάφεσαι ποτέ στην παραλία

+Τι μπορείς να κάνεις για να καμουφλάρεις τις ατέλειες

Νιώθεις «εκτεθειμένη» χωρίς μακιγιάζ, νιώθεις ανασφάλεια με την ακμή σου ή πολύ απλά νιώθεις την ανάγκη να δείχνεις πάντα περιποιημένη και κομψή. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ωστόσο ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς πριν υιοθετήσεις ένα full glam makeup look για την παραλία...

Ο βασικότερος λόγος είναι ότι η ζέστη, ο ιδρώτας, η υγρασία και η έκθεση στον ήλιο δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία ατελειών. Τα προϊόντα βάσης, όπως το foundation και το concealer, μπορούν να αναμειχθούν με τον ιδρώτα και το σμήγμα της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα να φράζουν πιο εύκολα τους πόρους και να προκαλούν ακμή και μαύρα στίγματα. Ιδιαίτερα αν έχεις λιπαρή ή μικτή επιδερμίδα, το μέικ απ κάτω από τον ήλιο είναι πραγματικά απαγορευτικό, αφού μπορεί να κάνει «ζημιά», επιβαρύνοντας την ισορροπία του δέρματος και εντείνοντας τα σπυράκια.

Στην παραλία η επιδερμίδα χρειάζεται πάνω απ’ όλα προστασία. Το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται σε επαρκή ποσότητα και να ανανεώνεται συχνά, κάτι που γίνεται πιο δύσκολο όταν υπάρχει ήδη ένα στρώμα μέικ απ στο πρόσωπο. Η σωστή εφαρμογή του SPF είναι απαραίτητη για την προστασία από τα εγκαύματα, την πρόωρη γήρανση και τις δυσχρωμίες, επομένως δεν πρέπει να θυσιάζεται για χάρη ενός άψογου makeup look.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποχωριστείς εντελώς το καλοκαιρινό beauty ritual σου. Αν θέλεις λίγη κάλυψη, αντί για foundation, επίλεξε πιο ανάλαφρες λύσεις, όπως ένα tinted αντηλιακό ή μια ενυδατική με χρώμα, προϊόντα τα οποία χαρίζουν ομοιομορφία χωρίς όμως να βαραίνουν την επιδερμίδα. Ολοκλήρωσε το look με λίγη αδιάβροχη μάσκαρα και ένα lip balm με χρώμα για έξτρα ζωντάνια στο πρόσωπο.