Emmy Awards 2026: Τα πιο εντυπωσιακά beauty looks στο red carpet

Selena Gomez, Zendaya, Sarah Pidgeon κ.ά

Η 78η απονομή των Emmy Awards έκανε την επίσηση αρχή για τη νέα awards season και, μαζί με τις εντυπωσιακές couture δημιουργίες, έφερε στο προσκήνιο beauty looks που ισορροπούν ανάμεσα στο διαχρονικό Hollywood glamour και τις πιο φρέσκες τάσεις του τώρα.

Η Zendaya ήταν αναμφίβολα μία από τις stars που τράβηξαν όλα τα βλέμματα, όχι μόνο χάρη στο εντυπωσιακό της look αλλά και στο νέο pixie cut της, που έδωσε μια cool, editorial διάσταση στην εμφάνισή της. Το κοντό, ελαφρώς tousled hair look της συνδυάστηκε με λαμπερή επιδερμίδα, rosy σκιά στα μάτια και nude glossy χείλη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η μπορεί να υποστηρίξει κάθε αλλαγή στην εμφάνισή της.

Στην πιο glamorous πλευρά του red carpet, η οικοδέσποινα Mariska Hargitay επέλεξε soft smoky eyes, ζεστά rosy-nude χείλη και mermaid waves, ενώ η Cailee Spaeny υιοθέτησε ένα matchy-matchy beauty look με τον πιο retro τρόπο, ταιριάζοντας το έντονο κόκκινο κραγιόν της με το φόρεμά της.

Από την άλλη, η Nicole Kidman απέδειξε ότι το understated glamour δεν χάνει ποτέ τη γοητεία του, συμπληρώνοντας την εμφάνισή της με ένα soft low updo, curtain bangs, ροδαλά μάγουλα και glossy ροδακινί χείλη. Η Sofía Vergara ακολούθησε την πιο κλασική, glamorous οδό, υιοθετώντας voluminous waves, έντονα μάτια και statement χείλη, ενώ η Chase Infiniti ξεχώρισε με ένα υπέροχο μονοχρωματικό καφέ look.

Η Selena Gomez από την άλλη εφερε στο red carpet των Emmys τη δική της εκδοχή του modern glamour. Μετά από πολύ καιρό, άφησε τα μακριά, κυματιστά της μαλλιά ελεύθερα, ενώ υιοθέτησε ένα ροδακινί makeup look με λαμπερή επιδερμίδα και έντονο ρουζ, το οποίο ταίριαξε τέλεια με την εντυπωσιακή, χρυσή Lous Vuitton τουαλέτα της.

Και κάπως έτσι, τα Emmys 2026 μας έδωσαν μια πολύ ξεκάθαρη beauty κατεύθυνση για τη νέα σεζόν: λαμπερή, φυσικά φρέσκια επιδερμίδα, απαλά rosy και nude χείλη, πλούσιοι κυματισμοί και χτενίσματα με Old Hollywood αναφορές, αλλά και τολμηρά short cuts για όσες θέλουν κάτι πιο fashion-forward. Ιδού τα beauty looks που ξεχώρισαν στο red carpet:

Emmy Awards 2026: Τα ωραιότερα beauty looks στο red carpet

Cailee Spaeny

Mariska Hargitay

Selena Gomez

Zendaya

Kristen Bell

Chase Infiniti

Elle Fanning

Nicole Kidman

Sofia Vergara

