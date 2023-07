Hautes Grecians 2023: Τα hair trends που πρωταγωνίστησαν στο φετινό catwalk

Οι κορυφαίοι hair experts της L’Oréal Professionnel συμμετείχαν στο Hautes Grecians 2023 και έφεραν τα πιο ανάλαφρα hair trends στο runway

Το Hautes Grecians ήταν μία μοναδική εμπειρία μόδας, ομορφιάς και έμπνευσης. Μια υπέροχη ιστορία αναγέννησης ξεδιπλώθηκε στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, εκεί όπου διεξάγεται το Φεστιβάλ Αισχύλεια. Το 5o Hautes Grecians ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και μας «ταξίδεψε» στην τέχνη της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής με το φετινό θέμα «Από το σκοτάδι στο φως» να αποτελεί αφετηρία έμπνευσης για τους hair experts της L’Oréal Professionnel.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Στο φετινό catwalk συμμετείχαν 3 καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, πρωτοπόροι στον τομέα της μόδας και παθιασμένοι με την υψηλή ραπτική. Ο Dimitris Petrou, γνωστός για τις καθαρές γραμμές του, η Ελένη Καββάδα με το brand της 240791ek και τις ανατρεπτικές φιγούρες της μαζί με τα κοσμήματα Apiliotis και ο Sotiris Georgiou, με τις μινιμαλιστικές φόρμες. Επίσης, πραγματοπoιήθηκε ένα μοναδικό tribute από την Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Σε αυτό το επιβλητικό catwalk τα χτενίσματα των μοντέλων επιμελήθηκε η L’Oréal Professionnel, η κορυφαία επαγγελματική μάρκα που βρίσκεται πάντα στα backstage των σημαντικότερων fashion events.

Για περισσότερα από 110 χρόνια, η L'Oréal Professionnel, η ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο των επαγγελματικών προϊόντων, πρωτοπορεί αναπτύσσοντας καινοτόμα προιόντα και φέρνοντας πρώτη όλες τις νέες τάσεις γύρω από τα μαλλιά. Γεννημένη στην πρωτεύουσα της μόδας, το Παρίσι, η L'Oréal Professionnel συνεργάζεται και και συν-δημιουργεί με τους κορυφαίους hair artists στον κόσμο, έχοντας πάντα ως έμπνευση αυτό το «je ne sais quoi» που χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα τη γαλλική κομψότητα.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Η L’Oréal Professionnel γνωρίζει να δημιουργεί τις τάσεις στα μαλλιά και έδωσε τη δική της μοναδική σφραγίδα στο φετινό Hautes Grecians. Οι κορυφαίες κομμωτικές ομάδες: Angelopoulos Hair, Hairway, MS Andronis, Mod’s Hair και οι Σταύρος Λιάρος & Pro Artists επιμελήθηκαν τα stylish χτενίσματα που είδαμε στο catwalk.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Τι ξεχωρίσαμε λοιπόν στη φετινή πασαρέλα;

Hair looks με ήσυχο φυσικό σπάσιμο, chic χαμηλοί κότσοι, texturized wet looks, και ιδιαίτερα ponytails ήταν κάποια από τα looks που πρωταγωνίστησαν και έκλεψαν την παράσταση. Το relaxed hairstyle ήταν το κύριο στοιχείο όλων των hair looks, δηλαδή μαλλιά επιμελώς ατημέλητα που δείχνουν ότι στεγνώνουν φυσικά και δεν χρειάζονται έντονο styling.

Angelopoulos Hair X Dimitris Petrou

H ομάδα των κομμωτηρίων Angelopoulos Hair αποτύπωσε τη funky διάθεση και τη ζωτικότητα που είχαν οι δημιουργίες του Dimitri Petrou μέσα από ανάλαφρα wavy looks σε μαλλιά φυσικά και οργανικά.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Hairway X Sotiris Georgiou

H ομάδα των κομμωτηρίων Hairway δημιούργησε για το runway του Sotiri Georgiou προσωποποιημένα hair looks με έμπνευση τη φυσικότητα και με μια δόση glam, με στόχο να αναδείξουν τη μοναδικότητα κάθε της συλλογής.

Photo credits: Λάμπρος Στοιχειός

Photo credits: Λάμπρος Στοιχειός

MS Andronis X 240791ek & Apiliotis

Οι εκκεντρικές δημιουργίες της Ελένης Καββάδα ολοκληρώθηκαν με messy, φυσικά μαλλιά από την ομάδα MS Andronis. Τα χτενίσματα ήταν μια ωδή στη φυσικότητα και την καθαρότητα. Κυριάρχησε το επιμελώς ατημέλητο στιλ στα μαλλιά των μοντέλων, πράγμα αξιοθαύμαστο αν αναλογιστούμε τα polished looks που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα catwalks.

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Mod’s Hair X Ένωση Έλληνων Σχεδιαστών Μόδας

Chara Lebessi

Photo credits: Λάμπρος Στοιχειός

Makis Tselios

Vassilis Zoulias

Η ομάδα των κομμωτών Μod's hair επιμελήθηκε το hair styling στα catwalks των σχεδιαστών: Οrsalia Parthenis, Vasilis Zoulias, Makis Tselios, Christos Petridis, Dimitris Dassios, Chara Lempesi, Yorgos Eleftheriadis.

Η έμπνευση πίσω από τα εντυπωσιακά hair looks, σύμφωνα με την ομάδα της "Mod’s Hair":

«Η έμπνευση προήλθε από τις τάσεις της εποχής αλλά και από την θεματική ενότητα της 4ης πασαρέλας που ήταν ένας φόρος τιμής από την διοργάνωση «Hautes Grecians» στον Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών, και αφορούσε τον μύθο της Περσεφόνης, τη ζωή και τον θάνατο, την αναγέννηση. H ομάδα mod’s hair επέλεξε να αναδείξει τις μοναδικές δημιουργίες κάθε σχεδιαστή με natural looks που διέθεταν υφή και κίνηση, έτσι ώστε σε συνδυασμό με το μακιγιάζ στο αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αρμονία. Μαλλιά με ήσυχο φυσικό σπάσιμο, half updo’s, texturized wet looks, χαμηλοί κότσοι και ponytails ήταν κάποια από τα looks που έγιναν.

Η φετινή διοργάνωση ήταν πολύ ξεχωριστή αφού πραγματοποιήθηκε σ’ έναν πολύ σπουδαίο ιστορικό χώρο με ιδιαίτερη φόρτιση και ενέργεια που επηρέασε τους πάντες. Το concept, ο συνδυασμός της μόδας με την τέχνη, η μουσική, ο χορός, και η συνεύρεση τόσων σχεδιαστών με τις μοναδικές δημιουργίες που παρουσίασαν, έδωσαν ένα διαφορετικό στίγμα στην ημέρα και τελικά μας έκαναν όλους να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία!»

Σταύρος Λιάρος & Pro Artists X Ένωση Έλληνων Σχεδιαστών Μόδας



Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Ioanna Kourbela

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Liana Camba

Photo credits: Τζίνα Σκανδάμη

Angelos Bratis

Ο Σταύρος Λιάρος δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Κάθε συμμετοχή μου στο Hautes Grecians την βιωνω πάντα με τον καλύτερο τρόπο και ανυπομονώ για την επόμενη. Φέτος όμως τα αισθήματα ήταν ακόμη πιο έντονα και δυνατά λόγω της ιστοριας της τοποθεσίας, της φιλοσοφίας πίσω από το event και εννοείται του φιλανθρωπικού σκοπού που υπηρετεί. Μαζί με τους #LΟrealPro artists δημιουργήσαμε looks 6 Ελλήνων σχεδιαστών το οποίο αποτελεί από μόνο του μια πρόκληση.

Πίσω από την θεματολογία του μύθου της Περσεφόνης και την μετάβαση "Από το σκοτάδι στο Φως" που από μόνο του αποτελεί πηγή έμπνευσης μας δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσουμε Tailor made χτενίσματα για να ολοκληρώσουμε τις δημιουργίες των σχεδιαστών και τα "Organic" look είχαν την τιμητική τους. Εκμεταλλευτηκαμε έτσι τα φυσικά χαρακτηριστικά των μαλλιών δίνοντας διαφορετικές υφές, κίνηση, μαλλιά πιασμένα σε κόστους, ελεύθερα κατω αλλά και πίσω από τα αυτιά δίνοντας μια "καθαρότητα" στα look αλλά παράλληλα συνδυάσαμε τις υφές των ρούχων με αυτές των μαλλιών πάντα με σύμμαχο τα προϊόντα της L'Oréal Professionnel».

H φετινή διοργάνωση στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης) και της «Φιλικής Φωλιάς» του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια.



Το Ηautes Grecians λοιπόν επέστρεψε ανανεωμένο γεμάτο με εικόνες μόδας και ομορφιάς και εσείς δεν έχετε παρά να εμπνευστείτε!