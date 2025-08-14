Δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις τη νύχτα; Δοκίμασε αυτές τις στάσεις ύπνου

Αν δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε το βράδυ, τότε ο ύπνος μπορεί να είναι και αυτός δύσκολος — δείτε ποιες θέσεις μπορούν να σας βοηθήσουν.

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την ευεξία μας. Αλλά όταν έχετε δυσκολία στην αναπνοή, μπορεί να δυσκολεύεστε και να κοιμηθείτε. Για μερικούς ανθρώπους, το πρόβλημα είναι προσωρινό — όπως για παράδειγμα, ένα κρυολόγημα που έχει βουλώσει τη μύτη τους. Για άλλους, η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να κάνει την εύρεση μιας άνετης θέσης ύπνου αρκετά δύσκολη διαδικασία. Ποια είναι η καλύτερη στάση ύπνου για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα; Για να βρείτε την απάντηση μπορεί να χρειαστεί κάποια δοκιμή, έτσι ώστε να δείτε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς.

Γιατί μπορεί να έχετε αναπνευστικά προβλήματα όταν ξαπλώνετε

Οποιαδήποτε πάθηση (τόσο προσωρινή όσο και χρόνια) μπορεί να δυσκολέψει την αναπνοή. Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη συνθηκών όπως:

Μια αναπνευστική λοίμωξη, όπως κρυολόγημα, γρίπη, COVID -19 ή RSV

-19 ή Αλλεργίες

Πνευμονία

Στραβό διάφραγμα

Άπνοια ύπνου

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Πνευμονικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος, του χρόνιου βήχα, της ΧΑΠ ή της κυστικής ίνωσης

Οι καλύτερες στάσεις ύπνου για τα αναπνευστικά προβλήματα

Για τους περισσότερους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, το να ξαπλώνουν ανάσκελα δεν πρόκειται να βοηθήσει. Το σώμα σας δεν μπορεί να καθαρίσει τόσο εύκολα τους αεραγωγούς σας με αυτόν τον τρόπο. Και ο ύπνος μπρούμυτα μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από προβλήματα, όπως πόνο στην πλάτη και τον αυχένα, σε πολλούς ανθρώπους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν έχετε αναπνευστικά προβλήματα είναι καλύτερο να ξαπλώνετε στο πλάι ή να κοιμάστε ανάσκελα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι λειτουργεί καλύτερα και πότε.

pexels

Δοκιμάστε στο πλάι

Ο ύπνος στο πλάι είναι μια από τις πιο άνετες και αποτελεσματικές στάσεις για πολλούς ανθρώπους — είτε έχουν προβλήματα αναπνοής είτε όχι. Ο ύπνος στο πλάι βοηθά τη σπονδυλική σας στήλη να διατηρεί μια ουδέτερη θέση, πράγμα που μπορεί να σημαίνει λιγότερη καταπόνηση στην πλάτη και τον αυχένα σας. Για βέλτιστη ευθυγράμμιση, τοποθετήστε ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σας για να ανακουφίσετε οποιαδήποτε πίεση από το βάρος του πάνω ποδιού σας.

Ο ύπνος στο πλάι είναι επίσης χρήσιμος για άτομα που ροχαλίζουν ή έχουν υπνική άπνοια. Από την άλλη μερια εάν κοιμάστε ανάσκελα η γλώσσα σας κινείται προς τα πίσω, προς τον λαιμό σας, συστέλλοντας τους αεραγωγούς σας, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να αναπνεύσετε απο τη μύτη.

Σηκώσετε το κεφάλι σας

Εάν ξαπλώνετε σε οριζόντια θέση μπορεί να σας κάνει να νιώθετε δύσπνοια, ενώ το να σηκώσετε το κεφάλι σας μπορεί να βοηθήσει. Πολλοί με χρόνιες καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις κοιμούνται πιο άνετα όταν το κεφάλι τους είναι ανυψωμένο. Να γιατί: Αυτές οι παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση υγρού στους πνεύμονές σας. Και όταν είστε ξαπλωμένοι, αυτό το υγρό μπορεί να ανέβει στον λαιμό σας. Μπορεί επίσης να αρχίσει να συγκεντρώνεται και να ασκεί επιπλέον πίεση στους πνεύμονές σας. Και όλα αυτά δυσκολεύουν την αναπνοή. Το να στηρίξετε το κεφάλι σας πιο ψηλά μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφίσετε αυτή την πίεση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να στηρίζεστε άνετα όταν κοιμάστε. Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε:

Μερικά μαξιλάρια (ή τυλιγμένες πετσέτες) κάτω από το κεφάλι και τον λαιμό σας

Ένα ρυθμιζόμενο κρεβάτι

Για μεγαλύτερη άνεση και για να μειώσετε την πίεση στην πλάτη σας, δοκιμάστε ένα μαξιλάρι ή μια γάζα κάτω από τα γόνατά σας.

Τα αναπνευστικά προβλήματα δεν ξεκινούν και τελειώνουν πάντα με την ώρα του ύπνου. Εάν αντιμετωπίζετε δύσπνοια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν γιατρό για να μάθετε την αιτία και τις στρατηγικές για τη διαχείρισή της.