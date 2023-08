Η Έμα Στόουν έκανε το πιο ονειρεμένο ξανθό στα μαλλιά της

Η Έμα Στόουν έγινε ξανθιά για να υποδεχτεί το φθινόπωρο

Όπως είπε κάποτε η Coco Chanel: «Μια γυναίκα που αλλάζει τα μαλλιά της πρόκειται να αλλάξει τη ζωή της». Αν και σίγουρα δεν αναφερόταν στη νέα εντυπωσιακή μεταμόρφωση των μαλλιών της Έμα Στόουν, το συναίσθημα παραμένει.

Με την πολυαναμενόμενη ταινία του Λάνθιμου, Poor Things - στην οποία η Στόουν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο, η ηθοποιός θέλει ξεκάθαρα να κάνει ένα restart και να ετοιμαστεί για το φθινόπωρο. Ο πιο εύκολος τρόπος;Ένα φρέσκο ξανθό χρώμα και ένα κοντό καρέ.

Άφησε πίσω της την signature ginger απόχρωση και δοκίμασε ένα χρώμα που τονίζει μοναδικά τα όμορφα χαρακτηριστικά της. Την αλλαγή πρόδωσε μέσα από μια φωτογραφία στο Instagram η προσωπική της κομμώτρια Mara Roszak που έγραψε: "Cool Girlie summer Bob chop chop & we're so in it!".

Η Στόουν δεν είναι η μόνη που κάνει μια μεγάλη αλλαγή για το καλοκαίρι: η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έγινε πρόσφατα κοκκινομάλλια, ενώ η Χάλι Μπέρι λάνσαρε ένα afro look που λατρέψαμε! Όλες οι αγαπημένες μας celebrities προετοιμάζονται σιγά σιγά για το φθινόπωρο και αν είσαι στο ίδιο mood, πάρε ιδέες από τα stylish μαλλιά τους!

Τώρα που πλησιάζει το φθινόπωρο όλες αναζητάμε την ιδανική αλλαγή στα μαλλιά μας που θα μας χαρίσει αέρα ανανέωσης την νέα σεζόν στο γραφείο. Φέτος τα hair color trends επιτάσσουν πιο ζεστούς τόνους, οι οποίοι αντλούν έμπνευση από τις γήινες αποχρώσεις αλλά και το έντονο ξανθό έχει ξεχωριστή θέση.

