Ξηρό λάδι ή μάσκα μαλλιών; Πώς να ενυδατώνεις σωστά τα μαλλιά σου το καλοκαίρι

Πώς να επαναφέρεις τη λάμψη και τη ζωντάνια στα μαλλιά σου, αυτή την εποχή;

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα, αλάτι - και, δυστυχώς, ταλαιπωρημένα μαλλιά. Όσο απολαμβάνεις τις διακοπές σου, τα μαλλιά έρχονται αντιμέτωπα με την αφυδάτωση, το φριζάρισμα, τη θαμπή όψη και την ψαλίδα. Η λύση; Σωστή ενυδάτωση. Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι: ξηρό λάδι ή μάσκα μαλλιών; Ποιο προϊόν επαναφέρει τη χαμένη ζωντάνια και λάμψη στα μαλλιά;

Ξηρό λάδι μαλλιών

Το ξηρό λάδι είναι ένα προϊόν με ελαφριά σύνθεση, που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει λιπαρότητα. Χρησιμοποιείται κυρίως σε στεγνά ή νωπά μαλλιά για θρέψη, λείανση και λάμψη. Είναι ιανικό για καθημερινή χρήση, ακόμα και στην παραλία, καθώς χαρίζει άμεση λάμψη και απαλότητα στα μαλλιά, απαλλάσσοντάς τα από το φριζάρισμα. Πώς το χρησιμοποιείς; Μερικές σταγόνες στις άκρες μετά το λούσιμο ή ανάμεσα στα λουσίματα και πριν από την έκθεση στον ήλιο ή στη θάλασσα για προστασία.



Μάσκα μαλλιών

Η μάσκα μαλλιών είναι προϊόν εντατικής φροντίδας, σχεδιασμένο για βαθιά ενυδάτωση, αναδόμηση και επανόρθωση της τρίχας. Εφαρμόζεται σε νωπά μαλλιά μετά το σαμπουάν και ξεβγάζεται. Είναι ιδανική για ξηρά, αφυδατωμένα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά από τον ήλιο και το θαλασσινό νερό, μαλλιά με ψαλίδα ή απώλεια λάμψης. Τη χρησιμοποιείς 1-2 φορές την εβδομάδα σε καθαρά μαλλιά, σε μήκη και άκρες, αφήνοντάς τη να δράσει για 5-10 λεπτά ή ακόμα περισσότερο για έντονη δράση



