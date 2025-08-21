Τα χτενίσματα που αποδεικνύουν ότι οι κορδέλες είναι το ωραιότερο αξεσουάρ μαλλιών
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
21 Αυγούστου 2025
Οι κορδέλες είναι ένα σύγχρονο κι εξαιρετικά stylish αξεσουάρ μαλλιών
Οι κορδέλες επιστρέφουν δυναμικά στον κόσμο της μόδας και της ομορφιάς, αποδεικνύοντας πως το πιο απλό αξεσουάρ μπορεί να απογειώσει το στυλ μας. Από τα fashion weeks μέχρι τις street style εμφανίσεις, οι κορδέλες πρωταγωνιστούν στα μαλλιά, δίνοντας μια ρομαντική, παιχνιδιάρικη αλλά και κομψή διάθεση.
Τα αγαπημένα μας χτενίσματα με κορδέλες
