Η παριζιάνικη μέθοδος που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν πρέπει να αποκτήσεις curtain bangs

O μαθηματικός κανόνας που ακολουθούν οι Γαλλίδες βασίζεται στις αναλογίες του προσώπου

Το γαλλικό στυλ, παρά τις μεταβαλλόμενες τάσεις, συνεχίζει να μας γοητεύει. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τον κινηματογράφο με την πραγματικότητα, διασφαλίζοντας ότι η ομορφιά των Γαλλίδων γυναικών είναι ξεχωριστή, χάρη σε έξυπνα μυστικά που την αναδεικνύουν στο μέγιστο. Μερικά παραδείγματα; Η επιλογή skincare brands φαρμακείου, το ελαφρύ μακιγιάζ αλλά με έντονα κόκκινα χείλη και η ανεπιτήδευτη αίσθηση που αποπνέουν τα curtain bangs.

Είτε αποτελεί πραγματικότητα, είτε είναι ένα ακόμα επίμονο στερεότυπο, τα curtain bangs παραμένουν σύμβολο απαράμιλλης κομψότητας για το επαναστατικό πνεύμα τους και την απίστευτη θηλυκότητά τους. Αυτό οφείλεται στον βασικό κανόνα που ακολουθούν οι Γαλλίδες όταν τις φτιάχνουν: το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι εξαιρετικά χαλαρό, σαν να δημιουργήθηκαν χωρίς πολλή προσπάθεια.

IG @sabinasocol

Πώς θα καταλάβεις αν σου ταιριάζουν

Η ιδιαιτερότητα των curtain bangs έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε πολλούς διαφορετικούς τύπους μαλλιών, στυλ, ακόμη και σε σχήματα προσώπου, εξισορροπώντας τα και προσθέτοντας απαλότητα ή ένταση όπου χρειάζεται. Αλλά για να διαπιστώσεις αν είναι πραγματικά κατάλληλες για εσένα, υπάρχει μια αρκετά αξιόπιστη μέθοδος που έγινε πρόσφατα δημοφιλής στο TikTok και μεταξύ των Γαλλίδων. Χρησιμοποιεί έναν μαθηματικό κανόνα που βασίζεται στις αναλογίες του προσώπου σου για να καθορίσει αν σου ταιριάζουν ή όχι οι φράντζες.

Αρχικά, μέτρησε το ύψος του μετώπου σου με τα δάχτυλά σου το ένα πάνω από το άλλο: αν υπάρχουν τρία, σημείωσε 1, αν υπάρχουν τέσσερα σημείωσε 2 κι αν υπάρχουν πέντε σημείωσε αντίστοιχα 3. Στη συνέχεια, αξιολόγησε ποιο είναι το πιο φαρδύ τμήμα του προσώπου, αν είναι το μέτωπο σημείωσε 1, αν είναι τα μάγουλα 2, αν είναι το πηγούνι 3. Η τελευταία μέτρηση αφορά στην απόσταση μεταξύ των φρυδιών: αν είναι ψηλότερα από τη γραμμή των ματιών σημείωσε 1, αν είναι χαμηλότερα 2. Σε αυτό το σημείο έχεις τρεις αριθμούς, που ερμηνεύονται ως εξής: αν ο συνδυασμός είναι 111, 121, 221 ή 231, μπορεί να μην σου ταιριάζει μια κλασική φράντζα, αλλά μπορείς να επιλέξεις, για παράδειγμα, ένα πιο μακρύ στυλ φράντζας που ξεκινάει από τη μύτη.

Αν έχεις ύψος 222, 321, 312, 212 ή 322, μια φράντζα είναι σίγουρα μια εξαιρετική επιλογή για να εξισορροπήσεις ένα πολύ μακρύ, οβάλ πρόσωπο, για παράδειγμα. Μια παριζιάνικη φράντζα σε σχήμα curtain είναι ιδανική για εσένα που έχεις ύψος 131, 112, 122, 132, 232, 311, 331 ή 332.

