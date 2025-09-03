Polka dot nails: Το retro-chic μανικιούρ που κάνει πιο stylish τη μετάβαση στο φθινόπωρο

Εσύ θα το δοκιμάσεις;

Καθώς το καλοκαίρι μάς αποχαιρετά και μπαίνουμε σταδιακά σε πιο φθινοπωρινή διάθεση, αναζητάμε τρόπους να προσαρμόσουμε σε αυτό το mood και το μανικιούρ μας. Το polka dot μανικιούρ με τον retro-chic χαρακτήρα του, λειτουργεί ως το απόλυτο transitional nail look, καθώς μας δίνει τον τρόπο να παρατείνουμε την ανεμελιά, ενώ ταυτόχρονα βάζουμε διακριτικά στο παιχνίδι πιο «σοβαρές» αποχρώσεις που θα μας οδηγήσουν ομαλά στις κλασικές φθινοπωρινές χρωματικές παλέτες. Επιδέχεται πειραματισμό με απρόσμενους χρωματικούς συνδυασμούς και δείχνει εντυπωσιακό σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιού.

Polka dot nail inspo



