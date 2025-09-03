ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ - ΝΥΧΙΑ

Polka dot nails: Το retro-chic μανικιούρ που κάνει πιο stylish τη μετάβαση στο φθινόπωρο

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

3 Σεπτεμβρίου 2025

polka dot nails
Καθώς το καλοκαίρι μάς αποχαιρετά και μπαίνουμε σταδιακά σε πιο φθινοπωρινή διάθεση, αναζητάμε τρόπους να προσαρμόσουμε σε αυτό το mood και το μανικιούρ μας. Το polka dot μανικιούρ με τον retro-chic χαρακτήρα του, λειτουργεί ως το απόλυτο transitional nail look, καθώς μας δίνει τον τρόπο να παρατείνουμε την ανεμελιά, ενώ ταυτόχρονα βάζουμε διακριτικά στο παιχνίδι πιο «σοβαρές» αποχρώσεις που θα μας οδηγήσουν ομαλά στις κλασικές φθινοπωρινές χρωματικές παλέτες. Επιδέχεται πειραματισμό με απρόσμενους χρωματικούς συνδυασμούς και δείχνει εντυπωσιακό σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιού.

Polka dot nail inspo


