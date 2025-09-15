Το λάθος που κάνουμε όλες όταν βάζουμε μάσκα μαλλιών

Τι να κάνουμε για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της ρουτίνας μαλλιών μας

Στην ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών μας, το conditioner και η μάσκα μαλλιών είναι βασικοί πρωταγωνιστές. Έχουν έναν κοινό στόχο: να αφήσουν τα μαλλιά μας πιο απαλά, πιο ευκολοχτένιστα και πιο λαμπερά. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση τους δεν είναι ίδια - κι εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε οι περισσότερες γυναίκες: αντιμετωπίζουμε τη μάσκα μαλλιών μας σαν να είναι απλώς ένα πιο «βαρύ» conditioner.

Το conditioner

Το conditioner είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση, ιδανικά μετά από κάθε λούσιμο. Η βασική του δράση είναι να λειαίνει την επιφάνεια της τρίχας, να ξεμπερδεύει τα μαλλιά και να τα προστατεύει από το φριζάρισμα και τις εξωτερικές φθορές. Δρα επιφανειακά, τυλίγει τα μαλλιά σαν ένα «φίλτρο» και τα κάνει πιο εύκολα στη διαχείριση.

Η μάσκα μαλλιών

Η μάσκα μαλλιών αντίθετα λειτουργεί ως θεραπεία για τα μαλλιά. Είναι πιο πλούσια σε θρεπτικά και ενυδατικά συστατικά και λειτουργεί σε βάθος, επανορθώνοντας τη φθορά της τρίχας. Χαρίζει βαθιά ενυδάτωση, επαναφέροντας τη λάμψη και την ελαστικότητα. Για τον λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται καθημερινά. Συνήθως αρκούν 1-2 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τύπο των μαλλιών μας.

IG @emilietommerberg

Το λάθος στη ρουτίνα μας

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε μάσκα μετά από κάθε λούσιμο - ακριβώς όπως το conditioner - με αποτέλεσμα να βαραίνουν τα μαλλιά, να χάνουν τον όγκο τους, να εμφανίζεται πιο γρήγορα λιπαρότητα. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε conditioner σε κάθε λούσιμο και μάσκα μαλλιών μία με δύο φορές την εβδομάδα.