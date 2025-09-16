Το ιδανικό μήκος μαλλιών για κάθε σχήμα προσώπου

Το κατάλληλο κούρεμα μπορεί να αναδείξει τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά κάθε σχήματος προσώπου

«Να μακρύνω τα μαλλιά μου; Να τα κόψω πιο κοντά; Να αποκτήσω φράντζα ή όχι;» - Αυτές είναι ερωτήσεις που όλες έχουμε κάνει στον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη λίγο πριν επισκεφθούμε τον κομμωτή μας. Το σωστό κούρεμα δεν αφορά στις τάσεις. Είναι θέμα ισορροπίας και αναλογίας. Το σχήμα του προσώπου μας είναι ο πιο σημαντικός οδηγός για να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά μας και να νιώθουμε ότι το look μας ταιριάζει απόλυτα σε εμάς. Πώς μπορείς να επιλέξεις το ιδανικό μήκος και στυλ μαλλιών, ανάλογα με το σχήμα του προσώπου σου;



To oβάλ πρόσωπο

Το οβάλ πρόσωπο θεωρείται o «ιδανικός καμβάς» για κάθε hair look, καθώς μπορεί να υποστηρίξει σχεδόν κάθε μήκος και στυλ. Από ένα πολύ κοντό pixie cut μέχρι ένα αρκετά μακρύ και κυματιστό hairstyle – ταιριάζουν όλα σε αυτό το σχήμα προσώπου. Επομένως, αν το πρόσωπό σου είναι οβάλ, μη φοβηθείς τον πειραματισμό και τις αλλαγές στο στυλ των μαλλιών σου.



Το στρογγυλό πρόσωπο

Αν το πρόσωπό σου είναι στρογγυλό με απαλά περιγράμματα, το μυστικό είναι να «επιμηκύνεις» οπτικά το σχήμα. Τα μακριά μαλλιά κάτω από τους ώμους δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός μακρύτερου προσώπου. Απόφυγε τα κοντά καρέ haircut στο ύψος του σαγονιού, γιατί τονίζουν ακόμα περισσότερο το στρογγυλό σχήμα. Θέλεις φράντζα; Τόλμησέ την,αρκεί να είναι πλαϊνή και αέρινη, ώστε να σπάει τη συμμετρία.

Το τετράγωνο πρόσωπο

Στα τετράγωνα πρόσωπα, με έντονες γωνίες στο σαγόνι και το μέτωπο, το ζητούμενο είναι η απαλότητα. Αν λοιπόν έχεις τετράγωνο σχήμα προσώπου, επίλεξε ένα μεσαίου μήκους ή πιο μακρύ κούρεμα με layers και κυματισμούς που «στρογγυλεύουν» τα χαρακτηριστικά του.

Το μακρόστενο πρόσωπο

Το μακρόστενο πρόσωπο χρειάζεται ισορροπία στο πλάτος. Το μεσαίο μήκος με κίνηση στο πλάι, ιδανικά με κυματισμούς ή layers είναι ιδανικό. Επίσης μια ίσια φράντζα ή curtain bangs είναι must, καθώς «κόβει» το μήκος και κάνει το πρόσωπο πιο αναλογικό.





Το πρόσωπο καρδιά ή ανάποδο τρίγωνο

Αν έχεις φαρδύ μέτωπο και λεπτό πηγούνι, το κατάλληλο κούρεμα μπορεί να φέρει την ισορροπία. Προτίμησε ένα μεσαίο προς μακρύ, με layers κούρεμα που ξεκινούν από το ύψος του πηγουνιού. Curtain bangs ή μια πλαϊνή φράντζα, μπορεί να καμουφλάρει το πιο φαρδύ μέτωπο.



Το πρόσωπο διαμάντι

Τα πρόσωπα σε σχήμα διαμάντι ξεχωρίζουν για τα έντονα ζυγωματικά και το πιο στενό μέτωπο και σαγόνι. Επομένως, είναι ιδανικό ένα μεσαίου μήκους κούρεμα με κυματισμούς που πλαισιώνουν τα ζυγωματικά του προσώπου.