Τα nail looks που αναβαθμίζουν τις φθινοπωρινές εμφανίσεις

Από το διακριτικό sheer vanilla μέχρι το εκλεπτυσμένο tortoiseshell, αυτά είναι τα nail looks που αξίζει να σημειώσεις για το επόμενο ραντεβού σου στο nail bar

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των αντιθέσεων. Από τη μία, η μελαγχολία που μας δημιουργεί η αλλαγή του καιρού και από την άλλη, η υπόσχεση για ζεστασιά, πολυτέλεια και μικρές απολαύσεις: cashmere, κεριά και ένα μανικιούρ που δίνει στα άκρα μας ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο παστέλ, παιχνιδιάρικα neon και δροσερά nudes, οι αποχρώσεις βαθαίνουν. Αυτή την εποχή, οι πλούσιοι τόνοι κυριαρχούν και κάνουν έντονη την παρουσία τους. Σκούρο καφέ και βαθύ μπορντό συνεχίζουν την παράδοση, όμως αυτή τη χρονιά εμφανίζονται ακόμα πιο τολμηρά, με high-gloss φινίρισμα και υφές που εκπλήσσουν: μεταλλικά, ombré και opaque τελειώματα που ανανεώνουν το κλασικό μανικιούρ.

IG @cassdimicco

Merlot



Tortoiseshell



Striped French tips



Sheer vanila



Midnight plum



Chrome French tips



Pearlescent cat eye



Polka dot

