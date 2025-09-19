Τα nail looks που αναβαθμίζουν τις φθινοπωρινές εμφανίσεις
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
19 Σεπτεμβρίου 2025
Το φθινόπωρο είναι η εποχή των αντιθέσεων. Από τη μία, η μελαγχολία που μας δημιουργεί η αλλαγή του καιρού και από την άλλη, η υπόσχεση για ζεστασιά, πολυτέλεια και μικρές απολαύσεις: cashmere, κεριά και ένα μανικιούρ που δίνει στα άκρα μας ξεχωριστό χαρακτήρα.
Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο παστέλ, παιχνιδιάρικα neon και δροσερά nudes, οι αποχρώσεις βαθαίνουν. Αυτή την εποχή, οι πλούσιοι τόνοι κυριαρχούν και κάνουν έντονη την παρουσία τους. Σκούρο καφέ και βαθύ μπορντό συνεχίζουν την παράδοση, όμως αυτή τη χρονιά εμφανίζονται ακόμα πιο τολμηρά, με high-gloss φινίρισμα και υφές που εκπλήσσουν: μεταλλικά, ombré και opaque τελειώματα που ανανεώνουν το κλασικό μανικιούρ.
Merlot
Tortoiseshell
Striped French tips
Sheer vanila
Midnight plum
Chrome French tips
Pearlescent cat eye
Polka dot
