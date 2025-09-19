ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΑΛΛΙΑ - ΝΥΧΙΑ

Τα nail looks που αναβαθμίζουν τις φθινοπωρινές εμφανίσεις

Αλεξάνδρα Τρύφωνος

19 Σεπτεμβρίου 2025

φθινοπωρινό μανικιούρ
IG @cassdimicco
Από το διακριτικό sheer vanilla μέχρι το εκλεπτυσμένο tortoiseshell, αυτά είναι τα nail looks που αξίζει να σημειώσεις για το επόμενο ραντεβού σου στο nail bar

Το φθινόπωρο είναι η εποχή των αντιθέσεων. Από τη μία, η μελαγχολία που μας δημιουργεί η αλλαγή του καιρού και από την άλλη, η υπόσχεση για ζεστασιά, πολυτέλεια και μικρές απολαύσεις: cashmere, κεριά και ένα μανικιούρ που δίνει στα άκρα μας ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο παστέλ, παιχνιδιάρικα neon και δροσερά nudes, οι αποχρώσεις βαθαίνουν. Αυτή την εποχή, οι πλούσιοι τόνοι κυριαρχούν και κάνουν έντονη την παρουσία τους. Σκούρο καφέ και βαθύ μπορντό συνεχίζουν την παράδοση, όμως αυτή τη χρονιά εμφανίζονται ακόμα πιο τολμηρά, με high-gloss φινίρισμα και υφές που εκπλήσσουν: μεταλλικά, ombré και opaque τελειώματα που ανανεώνουν το κλασικό μανικιούρ.

φθινοπωρινό μανικιούρ
IG @cassdimicco

Merlot

Tortoiseshell

Striped French tips

Sheer vanila

Midnight plum

Chrome French tips

Pearlescent cat eye

Polka dot

