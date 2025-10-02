Πώς να ενυδατώνεις το τριχωτό της κεφαλής σου, σύμφωνα με hair experts και δερματολόγους

Το πρόσωπό σου δεν είναι το μόνο σημείο που χρειάζεται ενυδάτωση

Συνήθως, όταν μιλάμε για περιποίηση μαλλιών, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε leave-in conditioners ή λαδάκια που υπόσχονται λάμψη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως η υγεία των μαλλιών ξεκινά από το τριχωτό της κεφαλής. Ένα καλά ενυδατωμένο και ισορροπημένο scalp όχι μόνο ενισχύει την υγιή ανάπτυξη μαλλιών, αλλά και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμών και ξηρότητας. Ένα ξηρό τριχωτό συνήθως δείχνει ότι ο δερματικός φραγμός χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη.



Ο ρόλος του τύπου μαλλιών

Όλοι μπορούν να εμφανίσουν ξηρότητα, όμως ο τύπος και η υφή των μαλλιών επηρεάζουν σημαντικά, καθώς καθορίζουν πώς «ταξιδεύουν» τα φυσικά έλαια κατά μήκος της τρίχας. Τα σγουρά ή χοντρά μαλλιά παράγουν συνήθως λιγότερο σμήγμα, οπότε τείνουν να είναι πιο ξηρά. Αντίθετα, στα λεπτά ή ίσια μαλλιά το σμήγμα κατανέμεται πιο εύκολα, άρα το τριχωτό μοιάζει λιγότερο ξηρό, αλλά συχνά υποφέρει από συσσώρευση προϊόντων.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι η υπερβολική χρήση σκληρών σαμπουάν ή το πολύ συχνό λούσιμο μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα ακόμη και σε πιο λιπαρούς τύπους μαλλιών.



IG @hannaschonberg

Τα βασικά βήματα για ένα ενυδατωμένο τριχωτό κεφαλής

Ήπιο σαμπουάν με ενυδατικά συστατικά όπως αλόη, γλυκερίνη ή εκχύλισμα βρώμης.

Χλιαρό νερό στο λούσιμο αντί για καυτό, ώστε να μην απογυμνώνεται το τριχωτό από τα φυσικά του έλαια.

Απολέπιση 1–2 φορές την εβδομάδα με μασάζ των δακτύλων ή μια απαλή βούρτσα, ώστε να απομακρύνονται τα νεκρά κύτταρα και να διεισδύουν καλύτερα τα ενυδατικά προϊόντα.

Μάσκες ή serums για το τριχωτό με έλαια όπως jojoba ή squalane.

IG @hannaschonberg

Conditioner στο τριχωτό: Ναι ή Όχι;

Συνήθως το conditioner εφαρμόζεται από τα μήκη προς τις άκρες, όχι στη ρίζα. Παρ’ όλα αυτά, κάποια προϊόντα με γλυκερίνη ή πανθενόλη μπορούν να δώσουν ελαφριά ενυδάτωση και στο τριχωτό. Χρειάζεται όμως προσοχή: ένα κοινό conditioner μπορεί να αφήσει λιπαρότητα και υπολείμματα αν δεν ξεβγαλθεί σχολαστικά.



Πώς να ενυδατώσεις το τριχωτό, χωρίς να βαρύνεις τα μαλλιά

Το μυστικό είναι να εφαρμόζεις ενυδατικά προϊόντα πριν το λούσιμο. Με αυτόν τον τρόπο, το τριχωτό απορροφά την υγρασία και μετά το σαμπουάν αφαιρεί τυχόν περίσσεια ελαίων, χωρίς να αφήνει βαριά αίσθηση.

