Beauté την Κυριακή: Το βραδινό beauty trick που χαρίζει πιο λεία και λαμπερά μαλλιά το επόμενο πρωί

Έτσι θα αποχαιρετήσεις τα bad hair mornings

Όσο κι αν αγαπάμε τη φυσική υφή των μαλλιών μας, το ανεξέλεγκτο φριζάρισμα σπάνια είναι το look που θέλουμε να μας συνοδεύει. Παρά τα προϊόντα που υπόσχονται λείανση και λάμψη, υπάρχει μια πολύ πιο απλή τεχνική που μπορείς να υιοθετήσεις χωρίς κόστος και χωρίς κόπο: ένα μυστικό που γνώριζαν καλά οι γιαγιάδες μας και που σήμερα εξακολουθεί να προτείνει κάθε hair expert.

IG @hannaschonberg





Η πλεξούδα

Πλέκοντας τα μαλλιά σου σε μια χαλαρή πλεξούδα πριν ξαπλώσεις, μειώνεις στο ελάχιστο την τριβή με το μαξιλάρι. Έτσι, το πρωί ξυπνάς με πιο λαμπερά, λιγότερο φριζαρισμένα μαλλιά και χωρίς σπασμένες άκρες. Κι αν αυτό δεν είναι αρκετό, έχεις και bonus: φυσικά κυματιστά μαλλιά, χωρίς εργαλεία θερμότητας.

IG @hannaschonberg





Pre-bedtime ritual

Για να απογειώσεις τη βραδινή ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών σου, είναι καλό να αποφεύγεις τον ύπνο με βρεγμένα μαλλιά, καθώς είναι πιο εύθραυστα και σπάνε πιο εύκολα. Επένδυσε σε μια θεραπεία περιποίησης πριν τον ύπνο, λίγες σταγόνες σε μήκη και άκρες αρκούν. Last but not least, δείξε την προτίμησή σου στη μεταξωτή μαξιλαροθήκη που βοηθάει πολύ στη μείωση του φριζαρίσματος των μαλλιών.