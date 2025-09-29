Πώς να αντιμετωπίσεις το φριζάρισμα των μαλλιών τις βροχερές ημέρες

Οι συμβουλές των hair experts για τις ημέρες με βροχή

Το φριζάρισμα αποτελεί έναν από τους πιο επίμονους «αντιπάλους» των μαλλιών μας, ιδιαίτερα σε συνθήκες υγρασίας. Οι βροχερές ημέρες αποδομούν ακόμα και το πιο προσεγμένο hairstyling, αφήνοντάς μας με μια εικόνα που μοιάζει «εκτός ελέγχου». Πώς μπορούμε, λοιπόν, να κρατήσουμε τα μαλλιά μας λεία και καλοσχηματισμένα;



Η ρίζα του προβλήματος

Το φριζάρισμα προκαλείται όταν η τρίχα είναι αφυδατωμένη και τα λέπια της παραμένουν ανοιχτά. Σε αυτές τις συνθήκες, η υγρασία της ατμόσφαιρας εισχωρεί εύκολα στην τρίχα, την κάνει να διογκώνεται και να χάνει τη λεία της όψη. Η λύση, λοιπόν, ξεκινά με ενυδάτωση και σωστή περιποίηση.





Επένδυση στη σωστή προετοιμασία

Επενδύουμε σε σαμπουάν και conditioner με κερατίνη ή υαλουρονικό οξύ. Αυτά τα ενεργά συστατικά γεμίζουν τα κενά της τρίχας και δημιουργούν ένα προστατευτικό φιλμ. Έτσι, μειώνεται η πιθανότητα να εισχωρήσει υγρασία στα μαλλιά. Προσοχή: Αποφεύγουμε προϊόντα με υψηλά ποσοστά θειικών αλάτων (sulfates), καθώς αφαιρούν τα φυσικά έλαια της τρίχας, εντείνοντας το φριζάρισμα.



Leave-in φροντίδα

Οι ειδικοί προτείνουν προϊόντα leave-in με πολυσακχαρίτες ή αμινοξέα μεταξιού, που έχουν ισχυρή αντιυγρασιακή δράση. Η συστηματική χρήση leave-in μειώνει σημαντικά το φριζάρισμα, ακόμη και σε φυσικά σγουρά ή πορώδη μαλλιά.



Η τεχνική στεγνώματος

Ένα συχνό λάθος όλων μας είναι το έντονο τρίψιμο των μαλλιών με την πετσέτα. Οι hair experts προτείνουν να χρησιμοποιήσουμε πετσέτσες με μικροΐνες ή βαμβακερό t-shirt, ώστε να μειώνεται η τριβή. Όσο για το styling, το σεσουάρ με ιονική τεχνολογία βοηθάει στην εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισμού, ενώ το τελείωμα με κρύο αέρα «σφραγίζει» τα λέπια της τρίχας.

IG @hannaschonberg





Εξειδικευμένα προϊόντα styling

Τα serum με σιλικόνες νέας γενιάς (υδατοδιαλυτές) ή με φυτικά έλαια, όπως το έλαιο argan, δημιουργούν ασπίδα κατά της υγρασίας. Για πιο απαιτητικά μαλλιά, οι ειδικοί προτείνουν anti-humidity sprays με πολυμερή, τα οποία «κλειδώνουν» το styling χωρίς να βαραίνουν.



“Έξυπνα” χτενίσματα για τις βροχερές μέρες

Δεν έχει νόημα να παλεύουμε να κρατήσουμε ένα απόλυτα sleek ίσιωμα όταν έξω βρέχει. Προτιμάμε κομψά hairstyles που συνεργάζονται με τη φυσική υφή των μαλλιών – ένα χαμηλό ponytail, μια πλεξούδα ή ένα twisted bun είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές.



Θεραπείες στο κομμωτήριο

Για τις γυναίκες που ταλαιπωρούνται διαρκώς από το φριζάρισμα των μαλλιών, οι ημιμόνιμες θεραπείες λείανσης κερατίνης ή βοτανικών εκχυλισμάτων αποτελούν λύση μεγάλης διάρκειας. Ενυδατώνουν σε βάθος, επαναφέρουν τη δομή της τρίχας και μειώνουν το φριζάρισμα για εβδομάδες.