Τo φθινοπωρινό χρώμα νυχιών που κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο "ακριβή"

Το κομψό μανικιούρ που ζητούν οι πιο stylish γυναίκες αυτήν την περίοδο

Η κομψότητα συχνά κρύβεται στην απλότητα και τη διαχρονικότητα. Αυτό δεν ισχύει όχι μόνο στα ρούχα, αλλά και στο μανικιούρ. Αν και οι τάσεις αλλάζουν κάθε χρονιά, υπάρχει ένα χρώμα νυχιών που καταφέρνει να ξεχωρίζει σταθερά κάθε φθινόπωρο και χειμώνα για τη φινέτσα και την αίσθηση πολυτέλειας που αποπνέει κι αυτό δεν είναι άλλο από το μπορντό.

Dark Red: Το φθινοπωρινό χρώμα νυχιών που δείχνει πάντα πολυτελές

Το βαθύ κόκκινο μανικιούρ, το οποίο κάθε χρόνο μάς συστήνεται εκ νέου, άλλοτε ως "wine nails", άλλοτε ως "darky cherry" ή "chocolate cherry" αποτελεί την πιο κομψή επιλογή που μπορείς να κάνεις αυτήν την περίοδο. Αν και άλλες φορές φλερτάρει πιο πολύ με το μοβ, άλλες με το κόκκινο και άλλες με το καφέ, πάντα αποπνέει την ίδια "ήσυχη πολυτέλεια".

IG @tombachik

Το βαθύ αυτό μπορντό χρώμα ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, φοριέται με κάθε outfit, και έχει αυτή την ανεπιτήδευτη λάμψη που κάνει τα άκρα να δείχνουν περιποιημένα και εκλεπτυσμένα. Σύμφωνα με τον celebrity manicurist, Tom Bachik, μάλιστα, το συγκεκριμένο χρώμα νυχιών μπορεί να λειτουργήσει ως neutral, γεγονός που το κάνει πραγματικά πολύ ευέλικτο. "Κάνει κάθε look να δείχνει fancy και πολυτελές", εξηγεί.

IG @lovisabarkman

Είτε το συνδυάσεις με κοντό μήκος στα νύχια, είτε με πιο μακρύ, είτε επιλέξεις glossy φινίρισμα είτε πιο διακριτικό matte, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: chic, σοφιστικέ και με διακριτικό αέρα πολυτέλειας. Δεν είναι τυχαίο που το βλέπουμε ξανά και ξανά στα νύχια των πιο καλοντυμένων γυναικών -από influencers μέχρι celebrities στο κόκκινο χαλί.

Αν αγαπάς το διαχρονικό στιλ με μια δόση λάμψης, τότε αυτό είναι το χρώμα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Αν βέβαια η απλή μονοχρωμία σου φαίνεται κάπως βαρετή, μπορείς να πειραματιστείς με nail art σχέδια ή ακόμα και να υιοθετήσεις ένα πιο ιδιαίτερο γαλλικό μανικιούρ, αντικαθιστώντας την κλασική λευκή γραμμή με μία σε μπορντό χρώμα. Εναλλακτικά, μπορείς να δοκιμάσεις ένα διαφορετικό φινίρισμα, ολοκληρώνοντας το μανικιούρ σου με ένα super glossy top coat ή μία chrome powder.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Ό,τι και να επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι για να δείχνει το nail look σου πραγματικά πολυτελές, θα πρέπει να φροντίζεις σε καθημερινή βάση τα επωνύχια, ενυδατώνοντάς με ένα cuticle oil, αλλά και να περιποιείσαι την επιδερμίδα των χεριών σου με μία εξειδικευμένη κρέμα έτσι ώστε να διατηρείται απαλή και λεία.