Η "ζεστή" απόχρωση του ξανθού που έχει κατακλύσει το Instagram

Yπάρχουν χρώματα μαλλιών που εμφανίζονται διακριτικά, κερδίζοντας σταδιακά χώρο στις πασαρέλες και στα social media, και υπάρχουν κι εκείνα που κυριεύουν το street style με την πρώτη τους εμφάνιση. Ο φετινός χειμώνας είναι ήδη σημαδεμένος από μια τέτοια απόχρωση -ζεστή, φωτεινή και δημιουργημένη για να κάνει το δέρμα να μοιάζει πιο λαμπερό, τα χαρακτηριστικά πιο γλυκά και το σύνολο πιο “φωτογενές”, ακόμη και με το απαλό χειμωνιάτικο φως. Ο λόγος για το maple blonde, το πιο stylish χρώμα μαλλιών για το χειμώνα 2026.

Maple Blonde: Το πιο chic χρώμα μαλλιών για το χειμώνα 2026

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των πιο ψυχρών, platinum blonde looks, αυτήν τη σεζόν φαίνεται πως απομακρυνόμαστε από τα φωτεινά ξανθά χρώματα και στρεφόμαστε σε πιο πλούσιες, χρυσές αποχρώσεις. Το maple blonde είναι στην ουσία ένα "ζεστό" ξανθό μπαλαγιάζ, που μπλέκει περίτεχνα καραμελένιους και μελένιους τόνους με ένα εξαιρετικά λαμπερό φινίρισμα, που αντανακλά υπέροχα τον ήλιο.

Αυτή η απόχρωση έχει κάτι το ανεπιτήδευτα ακριβό, μια θερμότητα που αγκαλιάζει τις γωνίες του προσώπου και μια λάμψη που παραμένει διακριτική ακόμη και στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Το μυστικό της επιτυχίας του είναι η ικανότητά του να ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στιλ, από minimal μέχρι πιο polished, χωρίς να χάνει την κομψή του ισορροπία. Πρόκειται για απόχρωση που δείχνει πολυτελής, αντανακλά το φως με τον πιο γλυκό τρόπο και φέρνει μαζί της την αίσθηση μιας ήρεμης, αλλά βαθιά chic ανανέωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ταιριάζει στις περισσότερες αποχρώσεις επιδερμίδας, και κυρίως στις σταρένιες και σε εκείνες που έχουν θερμό υπότονο, ενώ κάνει τα μαλλιά να δείχνουν πιο υγιή και δυνατά, σε αντίθεση με τις πιο ανοιχτές ξανθές αποχρώσεις που μεσουρανούσαν τις προηγούμενες σεζόν.

Editor's Tip: Για να διατηρηθεί το χρώμα φωτεινό και λαμπερό, είναι πολύ σημαντικό να εντάξεις στη ρουτίνα σου προϊόντα περιποίησης με μοβ χρωστικές που θα εξουδετερώσουν τους κίτρινους τόνους, προστατεύοντας το χρώμα.

Hair Inspo

Ακολουθούν μερικά από τα ωραιότερα maple blonde hair looks που βρήκαμε στο Instagram προκειμένου να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο: