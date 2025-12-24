Χτενίσματα για τα Χριστούγεννα: Τα 5 στιλ που θα επέλεγε μια fashionista

Τα glam hair looks που θα απογειώσουν την εμφάνισή σου και θα σε αναδείξουν στην πιο κομψή παρουσία του ρεβεγιόν

Το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων είναι μια ανάσα μακριά και βάζουμε στοίχημα πως έχεις ήδη βρει το outfit που θα φορέσεις στο γιορτινό τραπέζι. Με τα μαλλιά τι γίνεται όμως; Όπως σίγουρα γνωρίζεις, τίποτα δεν ολοκληρώνει καλύτερα μια εορταστική εμφάνιση από το ιδανικό χτένισμα. Για το ρεβεγιόν, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Ποια είναι όμως εκείνα τα hair looks στα οποία στρέφονται πάντα οι fashionistas; Ακολουθούν τα αγαπημένα τους χτενίσματα για τα Χριστούγεννα, που αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ για να κλέψεις τις εντυπώσεις:

Χτενίσματα για Χριστούγεννα: Οι 5 πιο chic επιλογές

Old Hollywood Waves

Ένα από τα πιο δημοφιλή και elegant χτενίσματα είναι οι απαλοί κυματισμοί που θυμίζουν τις stars του παλιού Hollywood. Πρόκειται για μια επιλογή που συνδυάζει θηλυκότητα και πολυτέλεια, ιδανική για μακριά ή μεσαίου μήκους μαλλιά. Οι κυματισμοί αυτοί έχουν όγκο, κίνηση και μια vintage αισθητική που ταιριάζει απόλυτα με τη γιορτινή διάθεση. Μπορείς να τους ολοκληρώσεις με μια έντονη πλαϊνή χωρίστρα και ένα διακριτικό hair pin με πέρλες ή στρας για πρόσθετη λάμψη.

Editor's Tip: Το συγκεκριμένο χτένισμα είναι ιδανικό αν φοράς φόρεμα με ανοιχτή πλάτη ή ντεκολτέ, καθώς πέφτει όμορφα στους ώμους.

Classic Chignon

Το κλασικό chignon, που «κάθεται» στη βάση του αυχένα αποτελεί μια διαχρονικά chic επιλογή, που δίνει μια αίσθηση ώριμης κομψότητας σε κάθε εμφάνιση. Μπορείς να τον επιλέξεις σε πιο αυστηρή εκδοχή για ένα minimal αποτέλεσμα, ή την πιο χαλαρή, με τούφες που πέφτουν διακριτικά γύρω από το πρόσωπο για να χαρίσεις μια ρομαντική νότα στην εμφάνισή σου.

Editor's Tip: Ολοκλήρωσε το look σου με εντυπωσιακά σκουλαρίκια, αφού το εν λόγω χτένισμα θα τα αναδείξει τέλεια.

Modern Ponytail

Μια ψηλή, sleek αλογοουρά δίνει δυναμισμό και glam αίσθηση, ειδικά αν γίνει με λεία, γυαλιστερή υφή, γυρισμένες προς τα έξω άκρες και όγκο στην κορυφή. Για ένα πιο chic αποτέλεσμα, δοκίμασε μια low ponytail στη βάση του αυχένα, ενώ για ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα προτίμησε ένα bubble ponytail.

Editor's Tip: Τα συγκεκριμένα χτενίσματα ταιριάζουν εξαιρετικά με φορέματα ή tops με ψηλή λαιμόκοψη.

Glam Half up Half Down

Ένα half-up με ελαφριές μπούκλες αποτελεί μια εξίσου ωραία επιλογή, αφού χαρίζει κοριτσίστικη διάθεση, ενώ παράλληλα σου επιτρέπει να αναδείξεις τόσο το μήκος των μαλλιών σου όσο και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου. Μπορείς να εμπλουτίσεις το look με έναν φιόγκο από σατέν ή βελούδινο ύφασμα, μια από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών, για να κάνεις το χτένισμα να δείχνει ακόμα πιο γιορτινό.

French Twist

Ένα από τα πιο κομψά χτενίσματα για τα Χριστούγεννα είναι το κλασικό γαλλικό twist, το οποίο μαζεύει τα μαλλιά πίσω σε μια σιλουέτα που μοιάζει με κρουασάν από τη βάση του αυχένα προς τα πάνω. Αυτό το τόσο ευέλικτο updo μπορεί εύκολα να «σταθεί» και σε πιο επίσημες περιστάσεις, με τη «συνοδεία» λαμπερών hair clips, αλλά και να «φορεθεί» day-to-day συνδυασμένο με ένα ζευγάρι απλά σκουλαρίκια κρίκους.

Bonus Tip

Τα Χριστούγεννα είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να φορέσεις τα αγαπημένα σου hair accessories. Όλα τα παραπάνω χτενίσματα μπορούν να δείξουν ακόμα πιο glam και εορταστικά, «συνοδευόμενα» από hair clips με στρας, λαμπερά headbands ή ακόμα και εντυπωσιακά headpieces.