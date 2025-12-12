Νύχια που ξεφλουδίζουν; Τι μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα

Ανακάλυψε γιατί ξεφλουδίζουν τα νύχια σου αλλά και πώς να τα ενδυναμώσεις

Τα νύχια που ξεφλουδίζουν είναι από εκείνα τα μικρά beauty ζητήματα που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα στην αρχή, αλλά σταδιακά γίνονται ενοχλητικά και επίμονα. Είναι η στιγμή που παρατηρείς ότι η άκρη του νυχιού έχει αρχίσει να «σπάει», να γίνεται πιο λεπτή, να χάνει τη λεία υφή της. Το ξεφλούδισμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Πίσω από αυτό κρύβονται συγκεκριμένες συνήθειες και καθημερινές επιλογές, οι οποίες, ευτυχώς, μπορούν να διορθωθούν.

Το σημαντικό είναι να μην το αντιμετωπίσεις απλώς σαν ένα αισθητικό θέμα. Τα νύχια λειτουργούν ως καθρέφτης της υγείας και της περιποίησης των χεριών σου, γι’ αυτό και αξίζει να τους δώσεις λίγη προσοχή. Ανακάλυψε παρακάτω τους πιο συνήθεις λόγους που οδηγούν στο ξεφλούδισμα και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποκτήσεις ξανά δυνατά, λεία και καλοσχηματισμένα νύχια.

Νύχια που ξεφλουδίζουν: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσεις

1. Υπερβολική επαφή με νερό και απορρυπαντικά

Το συνεχές πλύσιμο των χεριών και η επαφή με απορρυπαντικά χωρίς γάντια αποδυναμώνουν την κερατίνη των νυχιών. Το νερό διαστέλλει την πλάκα του νυχιού και, καθώς στεγνώνει, την συρρικνώνει ξανά, μια διαδικασία που με τον καιρό οδηγεί σε ξεφλούδισμα.

Λύση:

Χρησιμοποίησε γάντια όταν κάνεις δουλειές του σπιτιού και προτίμησε ήπια σαπούνια χεριών. Μετά από κάθε πλύσιμο, εφάρμοσε μια ενυδατική κρέμα ή, ακόμα καλύτερα, ένα λάδι για τα επωνυχία για να βοηθήσεις τη δομή των νυχιών να παραμένει ελαστική και ανθεκτική.

2. Υπερβολική χρήση ασετόν

Το ασετόν, ειδικά όταν χρησιμοποιείται συχνά, αφυδατώνει έντονα τα νύχια. Το ίδιο ισχύει και για τις διαρκείς εφαρμογές ημιμόνιμου χωρίς διαλείμματα, ή το βίαιο λιμάρισμα, δύο συνήθειες που αδυνατίζουν την επιφάνεια των νυχιών.

Λύση:

Προτίμησε ασετόν χωρίς ακετόνη και άφηνε τα νύχια να «αναπνέουν» για λίγες μέρες μεταξύ των μανικιούρ. Χρησιμοποίησε γυαλιστική λίμα και εφάρμοζε συχνά μια θεραπευτική βάση με βιταμίνη Ε ή κερατίνη.

3. Έλλειψη ενυδάτωσης και βασικών θρεπτικών συστατικών

Όπως και το δέρμα, έτσι και τα νύχια χρειάζονται θρεπτικά στοιχεία. Η έλλειψη βιοτίνης, ψευδαργύρου ή απαραίτητων λιπαρών οξέων μπορεί να κάνει τα κάνει πιο λεπτά και εύθραυστα.

Λύση:

Εμπλούτισε τη διατροφή σου με ξηρούς καρπούς, αβοκάντο, και πράσινα λαχανικά, συστατικά που θα ενισχύσουν τη φυσική αντοχή των νυχιών. Ανάλογα, ένα καλό cuticle oil με έλαια jojoba ή αμυγδάλου μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά από έξω προς τα μέσα.

4. Μη σωστό λιμάρισμα και λάθος μήκος

Το να λιμάρεις τα νύχια μπρος–πίσω ή να τα αφήνεις πολύ μακριά κάνει τις άκρες πιο επιρρεπείς στο σπάσιμο και στο ξεφλούδισμα.

Λύση:

Λίμαρε πάντα προς μία κατεύθυνση και κράτα ένα μήκος που νιώθεις ότι τα νύχια σου μπορούν να υποστηρίξουν φυσικά. Μια οβάλ ή αμυγδαλωτή γραμμή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα να σπάσουν, σε αντίθεση με ένα τετράγωνο σχήμα.