Ανακάλυψε τα χρώματα που θα αναδείξουν τα πέδιλά σου και θα απογειώσουν τις βραδινές, γιορτινές σου εμφανίσεις

Οι γιορτές είναι η εποχή που ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες αποκτούν ξεχωριστή σημασία, και το χριστουγεννιάτικο πεντικιούρ δεν αποτελεί εξαίρεση. Φέτος, οι γιορτινές αποχρώσεις κινούνται ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη διακριτική λάμψη, με χρώματα που αποπνέουν πολυτέλεια και χειμερινή ζεστασιά.

Το βουργουνδί και το κόκκινο του κρασιού παραμένουν σταθερές αξίες, ενώ το μαύρο και το πολύ σκούρο μπορντό προσφέρουν μια πιο σύγχρονη, σοφιστικέ εναλλακτική. Για όσες αγαπούν τη λάμψη, τα βερνίκια με glitter αποτελούν ιδανική επιλογή, χαρίζοντας festive χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση, ενώ το παγωμένο λευκό με περλέ ή chrome φινίρισμα μπορεί να ολοκληρώσει εύκολα κάθε look με fashion-forward διάθεση. Όποιο χρώμα και να επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι το πεντικιούρ που δείχνει προσεγμένο, κομψό και απόλυτα εναρμονισμένο με τη μαγεία των γιορτών.

Χριστουγεννιάτικο πεντικιούρ: Τα 5 πιο κομψά χρώματα

Glitter

Classic French

Dark Cherry

Black

Pearl