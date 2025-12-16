Χριστουγεννιάτικο πεντικιούρ: Τα 5 πιο κομψά χρώματα για φέτος
Βίκυ Χριστοπούλου
16 Δεκεμβρίου 2025
Οι γιορτές είναι η εποχή που ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες αποκτούν ξεχωριστή σημασία, και το χριστουγεννιάτικο πεντικιούρ δεν αποτελεί εξαίρεση. Φέτος, οι γιορτινές αποχρώσεις κινούνται ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη διακριτική λάμψη, με χρώματα που αποπνέουν πολυτέλεια και χειμερινή ζεστασιά.
Το βουργουνδί και το κόκκινο του κρασιού παραμένουν σταθερές αξίες, ενώ το μαύρο και το πολύ σκούρο μπορντό προσφέρουν μια πιο σύγχρονη, σοφιστικέ εναλλακτική. Για όσες αγαπούν τη λάμψη, τα βερνίκια με glitter αποτελούν ιδανική επιλογή, χαρίζοντας festive χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση, ενώ το παγωμένο λευκό με περλέ ή chrome φινίρισμα μπορεί να ολοκληρώσει εύκολα κάθε look με fashion-forward διάθεση. Όποιο χρώμα και να επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι το πεντικιούρ που δείχνει προσεγμένο, κομψό και απόλυτα εναρμονισμένο με τη μαγεία των γιορτών.
Χριστουγεννιάτικο πεντικιούρ: Τα 5 πιο κομψά χρώματα
Glitter
Classic French
Dark Cherry
Black
Pearl
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.