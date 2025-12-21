Beauté την Κυριακή: Η καλύτερη σπιτική μάσκα μαλλιών για καμμένα μαλλιά

Η DIY μάσκα που θα αναζωογονήσει τα μαλλιά σου και θα αφήσει αισθητά πιο λεία και απαλά

Αν χρησιμοποιείς συχνά εργαλεία θερμότητας όπως πιστολάκι, πρέσα ισιώματος ή ψαλίδι για μπούκλες, τότε αργά ή γρήγορα θα νιώσεις τα μαλλιά σου πιο ξηρά και εύθραυστα και θα τα δεις να δείχνουν πιο θαμπά και άτονα. Μια σπιτική μάσκα μαλλιών για καμμένα μαλλιά αποτελεί τότε must προκειμένου να τα βοηθήσεις να ανακτήσουν την χαμένη ζωντάνια και την απαλότητά τους. Χρησιμοποιώντας αγνά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς χαρίσεις στα μαλλιά σου βαθιά ενυδάτωση, θρέψη και προστασία, χωρίς χημικά συστατικά που μπορεί να τα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο. Ιδού η αγαπημένη μας εύκολη συνταγή:

Υλικά:

1 ώριμο αβοκάντο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

Editor's Note: Το αβοκάντο προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, το ελαιόλαδο θρέφει την τρίχα, ενώ το μέλι βοηθά στην επανόρθωση και χαρίζει λάμψη.

Εκτέλεση:

Λιώσε καλά το αβοκάντο με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει κρέμα. Πρόσθεσε το ελαιόλαδο και το μέλι και ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Εφάρμοσε τη μάσκα σε νωπά μαλλιά, δίνοντας έμφαση στις άκρες. Κάλυψε τα μαλλιά με μια πετσέτα ή ένα σκουφάκι και άφησε τη μάσκα να δράσει για 20–30 λεπτά. Στη συνέχεια ξέβγαλε καλά με χλιαρό νερό και λούσου κανονικά. Αμέσως θα νιώσεις τα μαλλιά σου πιο απαλά και λεία.