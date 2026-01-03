Πώς να απαλλαγείς από τα κίτρινα νύχια σήμερα κιόλας

Πώς προκύπτει αυτό το αντιαισθητικό κιτρίνισμα των νυχιών των χεριών και τι μπορείς να κάνεις για να το μειώσεις αισθητά

Τα κίτρινα νύχια είναι ένα από εκείνα τα beauty θέματα που συχνά αποσιωπούμε, όμως λένε περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε για την καθημερινότητά μας, τις συνήθειες περιποίησης και –σε ορισμένες περιπτώσεις– την υγεία μας. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί τελικά κιτρινίζουν τα νύχια και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε:

Γιατί κιτρινίζουν τα νύχια;

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι, φυσικά, το βερνίκι νυχιών. Τα σκούρα χρώματα –κόκκινα, μπορντό, μπλε ή μαύρα– περιέχουν έντονες χρωστικές που μπορούν να «ποτίσουν» την επιφάνεια του νυχιού, ειδικά όταν παραλείπεται η βάση. Η συχνή χρήση gel ή ημιμόνιμου, χωρίς επαρκή διαλείμματα, μπορεί να επιβαρύνει επίσης την κερατίνη, κάνοντας τα νύχια πιο πορώδη και επιρρεπή στον αποχρωματισμό.

Άλλοι καθημερινοί ένοχοι είναι το κάπνισμα, τα καθαριστικά προϊόντα χωρίς γάντια, ακόμη και ορισμένα φάρμακα. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, τα κίτρινα νύχια μπορεί να σχετίζονται με μυκητίαση ή με παθολογικές καταστάσεις, όπως διαταραχές του θυρεοειδούς ή έλλειψη βιταμινών. Αν ο αποχρωματισμός επιμένει και συνοδεύεται από πάχυνση ή αλλαγή υφής, τότε πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείς το δερματολόγο σου. Διαφορετικά, πάμε να δούμε πώς μπορείς να μειώσεις αισθητά αυτό το αντιαισθητικό κιτρίνισμα των νυχιών:

Κίτρινα νύχια: Πώς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα

Ξεκίνησε την αποκατάσταση κάνοντας ένα διάλειμμα από τα βερνίκια νυχιών, και εστιάσε στη θρέψη τους, χρησιμοποιώντας μια λευκαντική βάση ή θεραπεία, που μπορεί να τα ενδυναμώσει και να βελτιώσει ορατά τον τόνο τους. Εναλλακτικά, δοκίμασε να αναμείξεις λίγες σταγόνες χυμού λεμονιού με μαγειρική σόδα για να κάνεις ήπιο peeling, ή να μουλιάσεις τα ακροδάχτυλά σου σε χλιαρό νερό με λευκό ξίδι για να βοηθήσεις στην εξισορρόπηση του pH.



Για μια ακόμα φορά βέβαια, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Μια καλή βάση πριν από κάθε βερνίκι, γάντια στις δουλειές του σπιτιού και σωστή διατροφή πλούσια σε βιοτίνη και ψευδάργυρο μπορούν να κάνουν τη διαφορά, βοηθώντας τα νύχια να είναι δυνατά και να δείχνουν όμορφα και υγιή.