Τι είναι το Notting Hill Bob, το κούρεμα που έχει αρχίσει να κατακτά ήδη το street style;

Είτε θέλεις να γυρίσεις σελίδα, αφήνοντας πίσω σου όλα τα αρνητικά που συνέβησαν το 2025, είτε θέλεις απλά να καλωσορίσεις τη νέα χρονιά με ανανεωμένη διάθεση, μια επίσκεψη στο κομμωτήριο είναι απαραίτητη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αν κατάφερες να αντισταθείς στην τάση των bobs τα τελευταία χρόνια, δεν αποκλείεται να φτάνεις στα όριά σου φέτος, βλέποντας γύρω σου τη μία influencer μετά την άλλη να απαρνείται τα μακριά μαλλιά της. Mήπως νιώθεις έτοιμη να κάνεις μια πραγματικά δραματική αλλαγή στα μαλλιά σου; Τότε πρέπει οπωσδήποτε να δεις το νέο it καρέ του 2026.

Notting Hill Bob: Το it καρέ 2026

Αφήνοντας πίσω του την παραδοσιακή του εκδοχή, το it καρέ της χρονιάς επαναπροσδιορίζει την έννοια της θηλυκότητας και της αυτοπεποίθησης, παντρεύοντας μινιμαλισμό με ανατρεπτική διάθεση. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το κούρεμα που έχει αρχίσει ήδη να κατακτά το street style;

Ο λόγος για το Notting Hill Bob, ένα καρέ κούρεμα, το οποίο θυμίζει αρκετά το French Bob που μεσουρανούσε στα social media πριν μερικά χρόνια, αλλά στην πιο undone, cool-girl εκδοχή του. Το μήκος του εν λόγω cut φτάνει συνήθως μέχρι το ύψος του πηγουνιού, ενώ χαρακτηρίζεται από ανεπιτήδευτη κίνηση, έντονη υφή και σχήμα. Πώς καταφέρνει να χαρίζει τόση ζωντάνια στα μαλλιά; Μέσω ανάλαφρων layers, που οδηγούν σε ένα «low-maintenance, but looks high-maintenance» αποτέλεσμα.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του εν λόγω κουρέματος είναι ότι δεν απαιτεί πολλές ώρες styling για να δείχνει κομψό. Αντίθετα, «αγκαλιάζει» τη φυσική υφή των μαλλιών, καλώντας είτε για ένα γρήγορο φορμάρισμα με το σεσουάρ, είτε για ένα φυσικό στέγνωμα των μαλλιών, ειδικά αν αυτά έχουν ήδη έντονη σπαστή ή σγουρή υφή.