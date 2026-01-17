Δες πώς μπορείς να υιοθετήσεις κι εσύ τη μεγαλύτερη τάση νυχιών αυτήν την στιγμή

Τα νύχια cat eye έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα nail trends στα social media, κατακλύζοντας το Instagram, το TikTok και το Pinterest. Η χαρακτηριστική τους λάμψη και το «κινούμενο» εφέ φωτός τα κάνει να δείχνουν πολυτελή, μυστηριώδη και ταυτόχρονα απόλυτα μοντέρνα, γι’ αυτό και όλο και περισσότερες γυναίκες τα επιλέγουν τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.

Τι είναι τα νύχια cat eye;

Πρόκειται για μια ειδική τεχνική nail art που χρησιμοποιεί μαγνητικά βερνίκια με μικροσκοπικά μεταλλικά σωματίδια. Με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, αυτά τα σωματίδια «μετακινούνται» και σχηματίζουν πάνω στα νύχια μια φωτεινή γραμμή ή ένα εφέ βάθους που θυμίζει το βλέμμα της γάτας, εξ ού και το όνομά της τάσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που αλλάζει όψη ανάλογα με το φως και την κίνηση των χεριών, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, σχεδόν τρισδιάστατο φινίρισμα, που άλλοτε θυμίζει γυαλί κι άλλοτε βελούδο.

Τα ωραιότερα μανικιούρ με νύχια cat eye

Τα πιο δημοφιλή χρώματα για νύχια cat eye φέτος είναι φυσικά το μπορντό και το καφέ, ενώ ψηλά στις προτιμήσεις των beauty addicts είναι και οι πιο απαλές αποχρώσεις του ροζ και του μπεζ. Οι πιο τολμηρές, πειραματίζονται με nail art, δημιουργούν σχέδια χρησιμοποιώντας το μαγνήτη ή επιστρατεύουν την εν λόγω τεχνική για να πετύχουν ένα πιο ενδιαφέρον γαλλικό μανικιούρ.

Ακολουθούν τα 10 πιο ενδιαφέροντα cat eye manis στο Instagram αυτήν την στιγμή για να διαλέξεις look πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Multicolored

Champagne

Amber

Brown

Dark Red

French Tips

Butterscotch

Heart Shaped

Neutral

Emerald