Ροζ νύχια: 10 μανικιούρ για να υιοθετήσεις την ωραιότερη girly τάση
Βίκυ Χριστοπούλου
15 Ιανουαρίου 2026
Υπάρχουν χρώματα που έρχονται και φεύγουν από τη μόδα, και μετά υπάρχει το ροζ. Διαχρονικά, κομψά, απρόσμενα ευέλικτα και πάντα επίκαιρα, τα ροζ νύχια δεν είναι απλώς μια safe επιλογή, είναι fashion statement. Από τις πιο απαλές nude αποχρώσεις μέχρι το πιο ζουμερό bubblegum pink και το πιο αισθησιακό dusty rose, το ροζ καταφέρνει κάτι μοναδικό: Κάνει τα χέρια να δείχνουν πιο περιποιημένα, πιο φωτεινά και πιο «καθαρά», χωρίς ποτέ να δείχνει υπερβολικό.
Το ροζ είναι το χρώμα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη σύγχρονη αισθητική. Ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας, σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών και -το σημαντικότερο- σε κάθε στιλ. Μπορεί να είναι minimal και chic, ρομαντικό και αέρινο, ή τολμηρό και fashion-forward, ανάλογα με το πώς θα το εντάξεις στο μανικιούρ σου.
Ένα milky ή baby pink nail look είναι η επιτομή της κομψότητας και ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Το dusty rose και το nude pink δίνουν μια πιο sophisticated, «quiet luxury» αισθητική σε κάθε εμφάνιση, ενώ οι πιο έντονες αποχρώσεις, όπως το hot pink ή το fuchsia, μετατρέπουν τα νύχια σε πρωταγωνιστή του look. Για όσες αγαπούν το nail art, το ροζ λειτουργεί σαν ο τέλειος καμβάς: γαλλικό με ροζ βάση, chrome λεπτομέρειες, μικρά σχέδια, glazed εφέ ή ombré αποχρώσεις δίνουν μια μοντέρνα και φρέσκια διάσταση στο κλασικό look.
Ροζ νύχια: Τα 10 πιο κομψά μανικιούρ
Baby Pink
Gradient French
Glazed
Short
Rose Water
Roses
Soap Nails
Pink French
Heart Design
Floral
