Ροζ νύχια: 10 μανικιούρ για να υιοθετήσεις την ωραιότερη girly τάση

Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon αυτόν το μήνα

Υπάρχουν χρώματα που έρχονται και φεύγουν από τη μόδα, και μετά υπάρχει το ροζ. Διαχρονικά, κομψά, απρόσμενα ευέλικτα και πάντα επίκαιρα, τα ροζ νύχια δεν είναι απλώς μια safe επιλογή, είναι fashion statement. Από τις πιο απαλές nude αποχρώσεις μέχρι το πιο ζουμερό bubblegum pink και το πιο αισθησιακό dusty rose, το ροζ καταφέρνει κάτι μοναδικό: Κάνει τα χέρια να δείχνουν πιο περιποιημένα, πιο φωτεινά και πιο «καθαρά», χωρίς ποτέ να δείχνει υπερβολικό.

Το ροζ είναι το χρώμα που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη σύγχρονη αισθητική. Ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας, σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών και -το σημαντικότερο- σε κάθε στιλ. Μπορεί να είναι minimal και chic, ρομαντικό και αέρινο, ή τολμηρό και fashion-forward, ανάλογα με το πώς θα το εντάξεις στο μανικιούρ σου.

Ένα milky ή baby pink nail look είναι η επιτομή της κομψότητας και ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Το dusty rose και το nude pink δίνουν μια πιο sophisticated, «quiet luxury» αισθητική σε κάθε εμφάνιση, ενώ οι πιο έντονες αποχρώσεις, όπως το hot pink ή το fuchsia, μετατρέπουν τα νύχια σε πρωταγωνιστή του look. Για όσες αγαπούν το nail art, το ροζ λειτουργεί σαν ο τέλειος καμβάς: γαλλικό με ροζ βάση, chrome λεπτομέρειες, μικρά σχέδια, glazed εφέ ή ombré αποχρώσεις δίνουν μια μοντέρνα και φρέσκια διάσταση στο κλασικό look.

Ροζ νύχια: Τα 10 πιο κομψά μανικιούρ

Baby Pink

Gradient French

Glazed

Short

Rose Water

Roses

Soap Nails

Pink French

Heart Design

Floral