Τα χρώματα που θα βλέπετε παντού φέτος

Κάθε νέα σεζόν, φέρνει και μια νέα παλέτα χρωμάτων στο μανικιούρ. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση: οι τάσεις στα χρώματα νυχιών 2026 δεν είναι απλώς θέμα μόδας, είναι θέμα διάθεσης και λεπτομερούς αισθητικής. Τα χρώματα που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος συνδυάζουν διακριτικότητα και statement χαρακτήρα, ισορροπώντας ανάμεσα σε κλασική κομψότητα και μοντέρνα αισθητική. Ιδού εκείνα που, σύμφωνα με τους nail pros, θα ζητούν όλες για το μανικιούρ τους φέτος:

Τα 5 κορυφαία χρώματα νυχιών του 2026

Cloud Dancer

Πριν καν μπει το 2026, η Pantone ανακοίνωσε την απόλυτη απόχρωση της χρονιάς, δίνοντάς μας μια γεύση από τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες. Ο λόγος για το Cloud Dancer, μία ισορροπημένη, απαλή λευκή απόχρωση, η οποία έχει επιλεγεί για να εκφράσει μια βαθιά ανάγκη για ηρεμία, καθαρότητα και νέες αρχές μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Αυτή η γαλακτερή λευκή απόχρωση αναμένεται να κυριαρχήσει φέτος τόσο στη μόδα, όσο και στην ομορφιά με την Kendall Jenner να έχει υιοθετήσει ήδη ένα Cloud Dancer mani και πολλές άλλες fashionistas να ακολουθούν το παράδειγμά της.

Milk Chocolate

Εκλεπτυσμένο, κομψό και διαχρονικό, το καφέ δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Φέτος θα δούμε μια γκάμα από κρεμώδεις, ανοιχτές αποχρώσεις που θυμίζουν σοκολάτα γάλακτος να κυριαρχούν στο μανικιούρ. Αν και άρρηκτα συνδεδεμένες με τους πιο φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, αυτές οι σοκολατένιες αποχρώσεις θα πρωταγωνιστήσουν και τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με τους pros, λειτουργώντας ως μια λιγότερο δραματική εναλλακτική του μαύρου.

Carbon Black

Θα ήταν αστείο να ισχυριστούμε πως τα μαύρα νύχια αποτελούν νέα τάση. Ωστόσο, οι ειδικοί περιμένουν αυξημένη ζήτηση μαύρων μανικιούρ φέτος και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ίσως οφείλεται στον edgy χαρακτήρα αυτής της απόχρωσης ή ίσως αποτελεί αντίδραση απέναντι στα κλασικά milky μανικιούρ που μονοπόλησαν τα trends τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, black is back.

Cool Blue

Το it χρώμα του 2026, το οποίο φημολογείται ότι θα εκθρονίσει το μπορντό από την κορυφή της λίστας των τάσεων, σύμφωνα με το Pinterest Predicts, θα είναι το cool blue, ένα ψυχρό και καθαρό μπλε, που δείχνει σοφιστικέ και ταυτόχρονα μοντέρνο. Η συγκεκριμένη «παγωμένη» απόχρωση αναμένεται πως θα κυριαρχήσει τόσο στη μόδα, όσο και στην ομορφιά, με τον πιο εύκολο τρόπο να υιοθετήσεις την τάση να είναι φυσικά με ένα baby, dusty ή icy blue mani.

Sage Green

To sage green ή αλλιώς το millenial green, αυτό το θαμπό, ανοιχτόχρωμο πράσινο, που θυμίζει το χρώμα φασκόμηλου, λέγεται πως θα είναι μία ακόμα μεγάλη τάση για φέτος, στα πλαίσια της τάσης ένταξης πιο ήρεμων και καταπραϋντικών χρωμάτων στην καθημερινότητά μας.