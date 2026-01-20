Το μικρό μυστικό για ένα Old Money look

Είναι διαχρονικά, κομψά και αποπνέουν μια αβίαστη αίσθηση πολυτέλειας. Ο λόγος για τα σκούρα νύχια, τα οποία επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο και χειμώνα πιο chic από ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως ένα σωστό μανικιούρ μπορεί να απογειώσει ακόμη και το πιο απλό look. Δεν είναι τυχαίο πως οι πιο καλοντυμένες γυναίκες της μόδας τα επιλέγουν σταθερά: Τα βαθιά, σκούρα χρώματα κάνουν τα χέρια να δείχνουν πιο περιποιημένα, πιο κομψά και συνολικά την εμφάνιση πιο «ακριβή».

Το μυστικό βρίσκεται στις λεπτομέρειες: Κοντό ή μεσαίο μήκος, καθαρό σχήμα -τετράγωνο ή οβάλ- και άψογη εφαρμογή είναι οι βασικοί κανόνες για ένα αποτέλεσμα που θυμίζει old money αισθητική. Από εκεί και πέρα, το σωστό χρώμα κάνει όλη τη διαφορά. Αυτές είναι οι αποχρώσεις που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου:

Σκούρα νύχια: 5 χρώματα που δείχνουν πολυτελή

Deep Chocolate

Το σκούρο καφέ, σε αποχρώσεις της σοκολάτας ή του espresso, είναι η επιτομή της διακριτικής πολυτέλειας. Δείχνει κομψό, σύγχρονο και ταιριάζει τέλεια με neutral looks, καμηλό παλτό και total black σύνολα.

Classic Black

Όπως ένα καλό μαύρο φόρεμα ή μια διαχρονική δερμάτινη τσάντα, έτσι και το μαύρο μανικιούρ αποτελεί πάντα μια σωστή επιλογή. Δίνει ένταση, καθαρότητα και ένα αβίαστα chic αποτέλεσμα που δεν δείχνει ποτέ υπερβολικό.

Dark Green

Το σκούρο πράσινο, από το κυπαρισσί μέχρι το βαθύ emerald, είναι η τέλεια εναλλακτική αν θέλεις κάτι εξίσου κομψό με το μαύρο, αλλά λίγο πιο ιδιαίτερο. Δείχνει πολυτελές και αναπάντεχα φίνο, ενώ -παραδόξως- ταιριάζει με όλα τα φθινοπωρινά και χειμερινά outfits.

Burgundy & Wine

Το μπορντό, το βουργουνδί και οι αποχρώσεις του κρασιού είναι ίσως οι πιο διαχρονικές επιλογές για ένα «ακριβό» μανικιούρ. Κολακεύουν όλα τα μήκη νυχιών, ταιριάζουν με κάθε outfit και χαρίζουν αμέσως έναν πιο sophisticated χαρακτήρα στα άκρα.

Navy Blue

Το βαθύ μπλε λειτουργεί όπως ένα καλό τζιν στην γκαρνταρόμπα: ταιριάζει με τα πάντα. Είναι κομψό, σοβαρό και ιδανικό για όσες θέλουν να υιοθετήσεις ένα σκούρο χρώμα νυχιών χωρίς να καταφύγουν στο κλασικό μαύρο.