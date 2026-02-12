Τζελ για μπούκλες: 5 προϊόντα που θα λατρέψει κάθε σγουρομάλλα

Για καλοσχηματισμένες μπούκλες που διαρκούν για μέρες

Όσο εντυπωσιακά είναι, αλλά τόσο «δύσκολα» κι απείθαρχα είναι. Ο λόγος φυσικά για τα σγουρά και τα σπαστά μαλλιά, που για να αποκτήσουν λαμψή και καλά ορισμένα «δαχτυλίδια» απαιτούν μια εξειδικευμένη ρουτίνα περιποίησης και styling. Αναπόσπαστο κομμάτι της είναι φυσικά ένα τζελ για μπούκλες, το οποίο θα ενισχύσει τη φυσική υφή των μαλλιών, βοηθώντας τις μπούκλες να δείχνουν καλοσχηματισμένες και ελαστικές για ώρες -αν όχι για μέρες.

Το μυστικό βρίσκεται τόσο στη σωστή σύνθεση όσο και στον τρόπο εφαρμογής του προϊόντος. Τα καλύτερα gel για μπούκλες «κλειδώνουν» την υγρασία, ενισχύουν το φυσικό σχήμα της τρίχας και προστατεύουν από την υγρασία της ατμόσφαιρας. Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, εφάρμοσε το προϊόν σε καθαρά, νωπά μαλλιά, μετά την κρέμα φορμαρίσματος. Έπειτα χτένισε τα μαλλιά σου και «τσαλάκωσέ» τα με τα ακροδάχτυλά σου μέχρι να δεις να σχηματίζονται «δαχτυλίδια». Όταν στεγνώσουν -είτε φυσικά, είτε με το σεσουάρ και τη φυσούνα- αν έχει δημιουργηθεί gel cast, χρησιμοποίησε ένα λεπτόρρευστο έλαιο για να επαναφέρεις την ελαστικότητα, την λάμψη και την απαλότητά τους.

Ακολουθούν πέντε από τα καλύτερα τζελ για μπούκλες που κάθε σγουρομάλλα πρέπει να δοκιμάσει:

Τα καλύτερα τζελ για μπούκλες

Coconut & Hibiscus Curling Gel Soufflé, Shea Moisture-Απόκτησέ το εδώ

Η πλούσια, φυσική σύνθεση του Coconut & Hibiscus Curling Gel Soufflé εμπλουτισμένη με νέκταρ αγαύης, λινέλαιο και έλαιο καρύδας προσφέρει στα μαλλιά την απαραίτητη βαθιά ενυδάτωση και φροντίδα από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Επιπλέον, συμβάλλει στη διαμόρφωση και τη διατήρηση του σχήματος των μπουκλών και των κυματισμών.

Shea Butter Moisturizing Twist, Loc & Curl Gel, Cantu-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το τζελ διαμορφώνει τις μπούκλες και προσφέρει ισχυρό κράτημα και ενδυνάμωση, ώστε κάθε τούφα να παραμένει στη θέση της ενώ και το χτένισμά σου να διατηρείται όλη την ημέρα στο σχήμα που του έδωσες.

Elvive Dream Long Curls Gel, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το τζελ είναι εμπλουτισμένο με έναν συνδυασμό γλυκερίνης και καστορέλαιου κι έτσι ενυδατώνει τις μπούκλες και βοηθά να διατηρηθούν αναλλοίωτες για 3 μέρες.

Sculpting Curl Gel, Redken-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το gel για πολύ δυνατό κράτημα διατηρεί τέλειες τις μπούκλες για 72 ώρες, δεν κολλάει, δεν ξεραίνει και δεν βαραίνει τα μαλλιά, ενώ παράλληλα μειώνει το φριζάρισμα κατά 76%.

Curl Jelly Scrunching Jelly, Umberto Giannini-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με λάδι καρύδας, αυτό το τζελ προσφέρει πλούσια ενυδάτωση και προστατεύει το χρώμα, ενώ παράλληλα βοηθά με το σχηματισμό κάθε μπούκλας ξεχωριστά. Επιπλέον, εξαφανίζει το φριζάρισμα και προσθέτει λάμψη χωρίς να προσδίδει βάρος στα μαλλιά.