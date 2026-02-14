Άγιος Βαλεντίνος: 14 cute & sexy χτενίσματα που θα τον κάνουν να σε ερωτευτεί (ξανά)

Οι ωραιότερες επιλογές για ένα casual coffee date, ένα ρομαντικό δείπνο ή ακόμα και για ένα Galentine's brunch

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η ιδανική αφορμή για να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή στο look σου και να αναδείξεις την πιο ρομαντική ή ακόμα και την πιο sexy πλευρά σου. Είτε έχεις κανονίσει ένα casual coffee date ή ένα ρομαντικό δείπνο με τον αγαπημένο σου, είτε έχεις οργανώσει ένα Galentine's brunch με τις κολλητές σου, η γιορτή των ερωτευμένων αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να πειραματιστείς με τα μαλλιά σου, δοκιμάζοντας νέα, πιο ευφάνταστα χτενίσματα.

Αν ψάχνεις ιδέες για hairstyles που συνδυάζουν θηλυκότητα, κομψότητα και ευκολία, είσαι στο σωστό μέρος. Από ρομαντικά waves και half up half down διακοσμημένα με φιογκάκια μέχρι sleek ponytails και ανεπιτήδευτα updos, ιδού τα ωραιότερα χτενίσματα για του Αγίου Βαλεντίνου, που θα κάνουν τη σημερινή μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή:

Τα ωραιότερα χτενίσματα για του Αγίου Βαλεντίνου

Little Bows

Bed Head

Classic Blowout

Floral Claw Clip

Girly Half up Half down

Sexy Messy Updo

Glossy Waves

Braid

Bow Bun

Sleek Low Bun

Barbie Ponytail

Cute Chignon

Sleek Ponytail

French Twist