Άγιος Βαλεντίνος: 14 cute & sexy χτενίσματα που θα τον κάνουν να σε ερωτευτεί (ξανά)
Βίκυ Χριστοπούλου
14 Φεβρουαρίου 2026
Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η ιδανική αφορμή για να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή στο look σου και να αναδείξεις την πιο ρομαντική ή ακόμα και την πιο sexy πλευρά σου. Είτε έχεις κανονίσει ένα casual coffee date ή ένα ρομαντικό δείπνο με τον αγαπημένο σου, είτε έχεις οργανώσει ένα Galentine's brunch με τις κολλητές σου, η γιορτή των ερωτευμένων αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να πειραματιστείς με τα μαλλιά σου, δοκιμάζοντας νέα, πιο ευφάνταστα χτενίσματα.
Αν ψάχνεις ιδέες για hairstyles που συνδυάζουν θηλυκότητα, κομψότητα και ευκολία, είσαι στο σωστό μέρος. Από ρομαντικά waves και half up half down διακοσμημένα με φιογκάκια μέχρι sleek ponytails και ανεπιτήδευτα updos, ιδού τα ωραιότερα χτενίσματα για του Αγίου Βαλεντίνου, που θα κάνουν τη σημερινή μέρα ακόμα πιο ξεχωριστή:
Τα ωραιότερα χτενίσματα για του Αγίου Βαλεντίνου
Little Bows
Bed Head
Classic Blowout
Floral Claw Clip
Girly Half up Half down
Sexy Messy Updo
Glossy Waves
Braid
Bow Bun
Sleek Low Bun
Barbie Ponytail
Cute Chignon
Sleek Ponytail
French Twist
