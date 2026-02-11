Τα 14 ωραιότερα σχέδια για νύχια για του Αγίου Βαλεντίνου
Βίκυ Χριστοπούλου
11 Φεβρουαρίου 2026
Είτε θα βγεις ραντεβού με το αγόρι σου, είτε θα οργανώσεις δείπνο για τον σύζυγο στο σπίτι, είτε θα βγεις πρώτο ραντεβού, είτε έχεις κανονίσει Galentine's day brunch με τις κολλητές, η γιορτή των ερωτευμένων είναι η τέλεια αφορμή για να προσθέσεις λίγη παραπάνω λάμψη και ρομαντισμό στην εμφάνισή σου. Ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις αυτό είναι φυσικά μέσω του μανικιούρ σου. Ποια είναι λοιπόν τα ωραιότερα σχέδια για νύχια για του Αγίου Βαλεντίνου;
Είτε αγαπάς τις διακριτικές αποχρώσεις είτε προτιμάς εντυπωσιακά σχέδια με καρδιές, glitter και κόκκινες πινελιές, το μανικιούρ μπορεί να γίνει το απόλυτο statement της ημέρας. Το κόκκινο και το ροζ είναι φυσικά οι μεγάλοι πρωταγωνιστές με τις τάσεις φέτος να συνδυάζουν κομψότητα, φαντασία και ρομαντική διάθεση, προσφέροντας επιλογές για κάθε στιλ και κάθε διάθεση. Ακολουθούν τα 10 καλύτερα Valentine's day μανικιούρ της χρονιάς που είμαστε σίγουρες ότι θα ερωτευτείς:
12 σχέδια για νύχια για του Αγίου Βαλεντίνου
Heart French
Negative Space Hearts
Pink Swirls
Gradient French
Heart Gem
Hot Pink Glitter
Double Colored French
Pink French
Red Swirls
Reverse French
Mixed Swirls
Pink Ombre
Pink Confetti
Tiny Hearts
