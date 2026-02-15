Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις την καλύτερη μάσκα για σγουρά μαλλιά

Για καλά ενυδατωμένες και ορισμένες μπούκλες

Τα σγουρά μαλλιά ξεχωρίζουν για τη φυσική τους κίνηση και τον έντονο χαρακτήρα τους. Το μόνο αρνητικό τους είναι ότι απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα για να δείχνουν υγιή και καλοσχηματισμένα. Ο λόγος; Η καμπύλη της τρίχας δυσκολεύει τη φυσική ενυδάτωση, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να αφυδατώνονται πιο εύκολα, να φριζάρουν και να χάνουν τη λάμψη τους. Τι μπορείς να κάνεις για αυτό; Να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα για σγουρά μαλλιά με απλά υλικά που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου:

Συνταγή για σπιτική μάσκα για σγουρά μαλλιά

Τι θα χρειαστείς:

1 ώριμο αβοκάντο

2 κουταλιές της σούπας μέλι

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας

Εκτέλεση:

Για να φτιάξεις αυτή τη μάσκα για σγουρά μαλλιά, λιώσε καλά το αβοκάντο με πιρούνι ή στο μπλέντερ μέχρι να γίνει κρέμα. Έπειτα, πρόσθεσε το μέλι και το λάδι και ανακάτεψε τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Εφάρμοσε τη μάσκα σε νωπά μαλλιά, από τη μέση ως τις άκρες (ή και στις ρίζες αν είναι πολύ ξηρά). Τύλιξε τα μαλλιά με μια πετσέτα ή σκουφάκι και άφησε τη μάσκα να δράσει για 20–30 λεπτά. Ξέβγαλε καλά και λούσου κανονικά.

Αποτέλεσμα:

Μόλις ξεβγάλεις αυτήν τη μάσκα θα νιώσεις τα μαλλιά σου πιο απαλά και μεταξένια και θα δεις τις μπούκλες σου να είναι πιο ενυδατωμένες και λαμπερές, με λιγότερο φριζάρισμα.