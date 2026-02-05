Το στιλ που θα αναδείξει τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά σου

Δεν ταιριάζουν όλα τα κουρέματα σε όλους. Αυτό που στη φίλη σου δείχνει τέλειο, εσένα μπορεί να μη σε κολακεύει το ίδιο. Αυτό που είναι huge trend στα social media, μπορεί να μην σου ταιριάζει. And that's ok. Γι' αυτό ακριβώς οι κομμωτές συνήθως προτείνουν κουρέματα όχι με βάση τις τάσεις, αλλά το σχήμα του προσώπου. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο κούρεμα για οβάλ πρόσωπο;

Το πιο κολακευτικό κούρεμα για οβάλ πρόσωπο

Το οβάλ πρόσωπο θεωρείται από τους ειδικούς το πιο ισορροπημένο σχήμα, καθώς οι αναλογίες του είναι αρμονικές και επιτρέπουν μεγάλη ευελιξία στις επιλογές κουρέματος. Παρ’ όλα αυτά, ένα κούρεμα που ξεχωρίζει ως ιδιαίτερα κολακευτικό και αναδεικνύει στο μέγιστο τα χαρακτηριστικά του είναι το μακρύ φιλαριστό καρέ.

Το long layered bob φτάνει συνήθως λίγο κάτω από τους ώμους και χαρακτηρίζεται από απαλό φιλάρισμα, το οποίο χαρίζει κίνηση και όγκο στα μαλλιά χωρίς να βαραίνει το πρόσωπο. Για το οβάλ σχήμα, αυτό το κούρεμα λειτουργεί ιδανικά γιατί ακολουθεί τις φυσικές γραμμές του προσώπου, χωρίς να τις αλλοιώνει. Το μήκος του βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο μέτωπο, τα ζυγωματικά και το πηγούνι, ενώ το φιλάρισμα «σπάει» τη μονοτονία και προσθέτει ζωντάνια.

Ιδανικά απόφυγε το συνδυασμό του με χωρίστρα στη μέση, που θα επιμηκύνει κι άλλο το πρόσωπό σου και διάνθισέ το με πλαϊνή φράντζα ή αφέλειες, που θα τονίσουν τα μάτια και τα ζυγωματικά σου, προσθέτοντας χαρακτήρα και μοντέρνα αισθητική στο συνολικό look.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου κουρέματος είναι η ευελιξία του, αφού μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Στα ίσια μαλλιά χαρίζει κομψότητα και καθαρές γραμμές, ενώ στα σπαστά και τα σγουρά προσφέρει φυσικό όγκο και πιο χαλαρό, ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα του εν λόγω cut είναι ότι σε αντίθεση με τα κοντά καρέ, είναι αρκετά ευέλικτο όσον αφορά το styling, αφού δείχνει κομψό χτενισμένο σε blowout και unapologetically cool με φυσική, messy υφή, ενώ είναι αρκετά μακρύ ώστε να μπορεί να μαζευτεί πίσω σε ένα χαμηλό bun ή ponytail, αν το επιθυμείς.