Νύχια που σπάνε και ξεφλουδίζουν; 5 θεραπείες που θα σε σώσουν

Τα προϊόντα περιποίησης που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις πιο μακριά και δυνατά νύχια

Καλό το ημιμόνιμο, το τζελ και οι πειραματισμοί με 3D nail art, αλλά μήπως έχουν αφήσει τα νύχια σου εύθραυστα και αδύναμα; Αν ναι, τότε ήρθε η ώρα να τους δώσεις την προσοχή που τους αξίζει, εντάσσοντας στη ρουτίνα ομορφιάς σου μια θεραπεία νυχιών, που θα στοχεύσει στην αναδόμηση, την ενίσχυση και την προστασία της φυσικής τους δομής.

Οι σύγχρονες φόρμουλες συνδυάζουν βιταμίνες όπως η βιοτίνη (B7), πρωτεΐνες κερατίνης και φυτικά εκχυλίσματα και δουλεύουν στην καρδιά του νυχιού, προάγοντας την ανάπτυξη και μειώνοντας το σπάσιμο και το ξεφλούδισμα. Αν είσαι συνεπής στην εφαρμογής τους θα δεις άμεσα τα νύχια σου να δείχνουν πιο λαμπερά και υγιή και με τον καιρό θα τα νιώσεις πιο σκληρά και δυνατά, έτοιμα να δεχτούν κάθε πρόκληση που θα τους θέσεις, από το επόμενο nail trend, μέχρι το πλύσιμο των πιάτων.

Ακολουθούν 5 δοκιμασμένες θεραπείες νυχιών που όντως κάνουν δουλειά κι αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ:

Θεραπεία νυχιών: 5 επιλογές για πιο μακριά και δυνατά νύχια

Repair Mode, OPI-Απόκτησέ την εδώ

Η αναπλαστική θεραπεία νυχιών OPI Repair Mode μπορεί να αποκαταστήσει τη φθορά και να επαναφέρει τη χαμένη δύναμη των νυχιών σε μόλις 6 ημέρες. Είναι ιδανική για εξασθενημένα νύχια μετά από χημική επεξεργασία ή μετά την αφαίρεση του τζελ βερνικιού, αλλά και για όσους θέλουν να διατηρήσουν τα νύχια τους υγιή και όμορφα.

Calcium & Vitamin B Complex, Seventeen Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Εμπλουτισμένη με ασβέστιο και Βιταμίνη Β, αυτή η θεραπεία θρέφει τα νύχια βοηθώντας τα να μεγαλώσουν μακριά, ανθεκτικά και δυνατά.

Base S.O.S, Manicurist-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η θεραπεία είναι εμπλουτισμένη με βιταμίνη Β5, βιταμίνη C και AHA και δρα ενυδατώνοντας και ενδυναμώνοντας τα νύχια από την πρώτη κιόλας εφαρμογή.

Nail Hardener, Erre Due-Απόκτησέ την εδώ

Το Nail Hardener εμποδίζει το κιτρίνισμα, ενώ βοηθά στη φυσική αποκατάσταση των νυχιών. Μπορεί να φορεθεί ως βάση πριν από το βερνίκι ή και μόνο του.

Hard to Resist Nail Strengthener, Essie-Απόκτησέ την εδώ

Το σκληρυντικό βερνίκι Hard to Resist Nail Strengthener, χάρη στην τεχνολογία MSM, ενισχύει τα μαλακά, ταλαιπωρημένα νύχια και εξασφαλίζει ότι θα είναι ορατά πιο υγιή και πιο δυνατά μετά από μόλις 3 ημέρες χρήσης.