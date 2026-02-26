Αυτό είναι το μίνιμαλ μανικιούρ που υιοθετούν τώρα οι πιο κομψές fashionistas

Το μίνιμαλ nail look που θα λατρέψεις φέτος την άνοιξη

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία ενός εντυπωσιακού nail art: τα τρισδιάστατα στοιχεία, τα αφηρημένα μοτίβα και τα φλοράλ σχέδια έχουν σίγουρα τη χάρη τους. Αν όμως τα έντονα χρώματα και τα μεταλλικά φινιρίσματα στα νύχια δεν ταιριάζουν με το στιλ σου, μην ανησυχείς. Το μανικιούρ που υιοθετούν τώρα όλες οι fashionistas δεν είναι ούτε extravagant, ούτε edgy. Αντίθετα, είναι εξαιρετικά μίνιμαλ και κομψό.

Μανικιούρ άνοιξη 2026: Η τάση που υιοθετούν ήδη όλες οι fashionistas

Ο λόγος για τα Ballet Slipper nails, ένα μανικιούρ σε απαλό ροζ χρώμα, όμοιο με εκείνο που έχουν τα παπούτσια του μπαλέτου. Πρόκειται για τη νέα εκδοχή του nonicure, την 2.0 εκδοχή των milky bath και soap nails, που μεσουράνησαν τις προηγούμενες σεζόν. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό, φυσικό look που ταιριάζει σε κάθε σχήμα και μήκος νυχιών και που κάνει τα άκρα να δείχνουν πιο αδύνατα και μακριά.

Διαχρονικό και ανεπιτήδευτα κομψό, αυτό το μανικιούρ θεωρείται το πλέον ιδανικό για τις νύφες του 2026, με πολλούς pros να χρησιμοποιούν μάλιστα το βερνίκι Ballet Slippers της Essie, το οποίο πρωτολανσαρίστηκε το 1982, για να το πετύχουν. Το μυστικό για να δείχνει πραγματικά όμορφο το αποτέλεσμα είναι το σχήμα των νυχιών να είναι στρογγυλεμένο, το μήκος σχετικά κοντό και τα επωνύχια καλά περιποιημένα και ενυδατωμένα.

Αν θέλεις να κάνεις το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πιο εντυπωσιακό, μπορείς να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με μία chrome powder, που θα του χαρίσει ένα διακριτικό ιριδίζον, σχεδόν μεταλλικό φινίρισμα χωρίς ωστόσο να του στερήσει την κομψότητα και την καθαρότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η τελική πινελιά στο look σου θα πρέπει να δοθεί με ένα glossy top coat που θα χαρίσει λάμψη στο μανικιούρ σου και θα το βοηθήσει να έχει τη μέγιστη δυνατή διάρκεια.