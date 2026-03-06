Skincare Trend Alert: Γιατί μιλάνε όλοι για το σπέρμα σολωμού;

Μάθε ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητές του και πώς να το εντάξεις στη ρουτίνα σου

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στην αισθητική ιατρική ή αν έστω σκρολάρεις στο #beautytok, τότε το σπέρμα σολομού δεν σου είναι σίγουρα άγνωστο. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις που ξεκίνησαν από τη Νότια Κορέα και εξαπλώθηκαν γρήγορα στα ευρωπαϊκά ιατρεία και τα luxury skin clinics. Η δημοφιλία του συνδέεται κυρίως με θεραπείες όπως το Rejuran, που βασίζονται στην τεχνολογία PDRN και υπόσχονται ουσιαστική αναγέννηση της επιδερμίδας. Αν και το όνομα ακούγεται προκλητικό, στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα βιοτεχνολογικό συστατικό που επενδύει στη φυσική αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη υγεία του δέρματος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι, τι προσφέρει και πώς μπορείς να το εντάξεις στη ρουτίνα σου:

Τι είναι το σπέρμα σολωμού;

Παρά την ονομασία του, δεν πρόκειται για σπέρμα με την κυριολεκτική έννοια, αλλά για PDRN (Polydeoxyribonucleotide), ένα μόριο DNA που απομονώνεται από τον σολωμό και είναι βιοσυμβατό με το ανθρώπινο δέρμα. Το συγκεκριμένο μόριο έχει μελετηθεί για την ικανότητά του να υποστηρίζει την κυτταρική αναγέννηση και την επιδιόρθωση των ιστών, λειτουργώντας σε πιο βαθύ επίπεδο από ένα απλό ενυδατικό ή αντιγηραντικό σέρουμ. Με απλά λόγια, δεν «γεμίζει» το δέρμα όπως ένα filler ούτε δρα επιφανειακά, αλλά ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς ανάπλασης, βοηθώντας την επιδερμίδα να επανακτήσει τη συνοχή, την ελαστικότητα και τη φωτεινότητά της.

Ποιες είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες;

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το PDRN συνδέεται με τη βελτίωση της υφής, την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου και την επίτευξη μιας πιο ομοιόμορφης όψης. Είναι ιδανικό για κουρασμένες, στρεσαρισμένες ή φωτογηρασμένες επιδερμίδες, ενώ παράλληλα θεωρείται αρκετά ήπιο ώστε να χρησιμοποιείται και σε ευαίσθητα δέρματα. Συχνά προτείνεται και μετά από επεμβατικές θεραπείες, καθώς συμβάλλει στην ταχύτερη αποκατάσταση και στη μείωση της φλεγμονής.

Πώς να εντάξεις το σπέρμα σολωμού στη ρουτίνα σου;

Αν θέλεις να εντάξεις το σπέρμα σολωμού στη ρουτίνα σου, μπορείς είτε να κάνεις μια επαγγελματική θεραπεία σε ιατρείο, είτε να χρησιμοποιήσεις προϊόντα, όπως ορούς και αμπούλες που περιέχουν PDRN. Στην αρχή καλό είναι να αποφύγεις τον συνδυασμό του με πολύ ισχυρά οξέα ή ρετινοειδή, ώστε να παρατηρήσεις πώς ανταποκρίνεται το δέρμα σου. Με συστηματική χρήση για μερικές εβδομάδες, θα δεις πως η επιδερμίδα σου θα δείχνει πιο «γεμάτη», πιο ήρεμη και πιο φωτεινή, σαν να έχει ανακτήσει τη χαμένη της ζωντάνια.