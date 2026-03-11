5 νέα σαμπουάν που πρέπει να δοκιμάσεις

Τα νέα λανσαρίσματα για λεπτά, βαμμένα και ξηρά μαλλιά

Μήπως νιώθεις ότι η haircare ρουτίνα σου δεν «δουλεύει» όπως παλιά; Ίσως έχει έρθει η ώρα να την ανανεώσεις. Τα νέα σαμπουάν που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες υπόσχονται να αλλάξουν εντελώς την εμπειρία περιποίησης των μαλλιών σου. Με καινοτόμες φόρμουλες, φυσικά συστατικά και εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τύπο μαλλιών, δεν πρόκειται απλώς για καθαρισμό αλλά για ολοκληρωμένη φροντίδα. Από ενυδάτωση και επανόρθωση μέχρι ενίσχυση της λάμψης και μείωση του φριζαρίσματος, αυτά τα νέα λανδαρίσματα αξίζουν σίγουρα μια θέση στη ρουτίνα ομορφιάς σου:

5 νέα σαμπουάν που αξίζει να δοκιμάσεις

Serie Expert Keratin Alpha Sleek Shampoo, L’Oréal Professionnel-Απόκτησέ το εδώ

Σχεδιασμένο για όσους επιθυμούν ίσια, χωρίς φριζάρισμα και μεταξένια μαλλιά, αυτό το επαγγελματικό σαμπουάν συνδυάζει κρεμώδη, υγρή υφή με πρωτοποριακά συστατικά για να προσφέρει μέγιστα αποτελέσματα. Αφήνει τα μαλλιά βαθιά ενυδατωμένα, χωρίς στατικό ηλεκτρισμό και με λάμψη σαν καθρέφτης.

Ultimate Color Shampoo, Wella Professional-Απόκτησέ το εδώ

Ιδανικό για βαμμένα μαλλιά, αυτό το σαμπουάν διατηρεί το χρώμα έντονο για έως και 10 εβδομάδες, ενώ αφήνει τα μαλλιά αναζωογονημένα από το 1ο μόλις λούσιμο.

Gloss Absolu Bain Créme Ενυδατικό Σαμπουάν Λάμψης, Kérastase-Απόκτησέ το εδώ

Το Bain Crème Hydra-Glaze της Kérastase είναι ένα κρεμώδες σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα, που ενυδατώνει και δίνει λάμψη, ιδανικό για πυκνά μαλλιά με τάση για φριζάρισμα.

Melrose Shampoo, Goa Organics-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαμπουάν για λεπτά μαλλιά προσφέρει απαλό και ελαφρύ καθαρισμό διατηρώντας τη λιπαρότητα στις ρίζες υπό έλεγχο.

Χάρη στο φασκόμηλο, το λεμονόχορτο και το quillay, προσφέρει πυκνότητα, δύναμη και όγκο στις ρίζες, βελτιώνοντας έτσι την κίνησή τους.

The Clear Thinker Clarifying Shampoo, Fenty Hair-Απόκτησέ το εδώ

Η απαλή σύνθεση αυτού του σαμπουάν, εμπλουτισμένη με σαλικυλικό οξύ φυσικής προέλευσης, καφέ φύκια και πηκτίνες φρούτων, συμβάλλει στην επιδιόρθωση της ψαλίδας και στη μείωση του σπασίματος της τρίχας.