Τα μυστικά των κομμωτών για λαμπερό χρώμα μεταξύ των βαφών

Το ξανθό δεν είναι απλώς ένα χρώμα μαλλιών -είναι statement. Από ψυχρούς σκανδιναβικούς τόνους μέχρι ζεστά buttery blondes, το ξανθό απαιτεί φροντίδα, συνέπεια και τη σωστή στρατηγική για να παραμένει φωτεινό, καθαρό και υγιές ανάμεσα στα ραντεβού στο κομμωτήριο. Γιατί η αλήθεια είναι μία: το πραγματικά όμορφο ξανθό δεν φαίνεται μόνο την ημέρα της βαφής, αλλά εβδομάδες μετά. Πώς μπορείς να διατηρήσεις λοιπόν τα βαμμένα ξανθά μαλλιά λαμπερά και healthy-looking;

Βαμμένα ξανθά μαλλιά: Πώς να διατηρήσεις λαμπερό το χρώμα τους

Επίλεξε το σωστό σαμπουάν

Ο μεγαλύτερος «εχθρός» του ξανθού είναι η οξείδωση. Η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, η θερμότητα από τα εργαλεία styling, η ρύπανση αλλά ακόμη και το νερό της βρύσης μπορούν να αλλοιώσουν τον τόνο των μαλλιών, δημιουργώντας ανεπιθύμητες κίτρινες ή θαμπές αποχρώσεις. Γι’ αυτό η σωστή συντήρηση ξεκινά ήδη από το λούσιμο.

Το πρώτο και πιο βασικό βήμα είναι η επιλογή σαμπουάν που να είναι ειδικά σχεδιασμένο για βαμμένα ή ξανοιγμένα μαλλιά. Τι τα κάνει να διαφέρουν; Οι μωβ ή μπλε χρωστικές που περιέχουν βοηθούν στην εξουδετέρωση των κίτρινων τόνων, επαναφέροντας τη φωτεινότητα χωρίς να βαραίνουν την τρίχα.

Εστίασε στην ενυδάτωση

Κατά τη διαδικασία ξανοίγματος, η τρίχα χάνει μέρος της φυσικής της λιπιδικής προστασίας, γεγονός που την κάνει πιο πορώδη και ευάλωτη. Γι' αυτό ακριβώς και οι μάσκες με κερατίνη, πρωτεΐνες ή bond-building τεχνολογία θεωρούνται must καθώς βοηθούν στην αποκατάσταση της δομής της τρίχας, χαρίζοντας λάμψη και ελαστικότητα.

Μην αμελείς την προστασία τους

Το σεσουάρ, οι πρέσες ισιώματος και τα ψαλίδια για μπούκλες μπορούν να θαμπώσουν το χρώμα πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι. Η χρήση ενός θερμοπροστατευτικού προϊόντος πριν από κάθε styling δεν είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη, καθώς δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που μειώνει τη φθορά και διατηρεί τη λάμψη. Απαραίτητη όμως είναι και η προστασία από τον ήλιο, αφού η UV ακτινοβολία οξειδώνει τις χρωστικές των μαλλιών, οδηγώντας σε ξεθώριασμα. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, μην ξεχνάς λοιπόν να φοράς καπέλο αλλά και να χρησιμοποιείς leave-in προϊόντα με φίλτρα UV για να προστατεύσεις όσο το δυνατόν καλύτερα το χρώμα.

Πρόσεξε τη θερμοκρασία του νερού

Το ήξερες ότι το πολύ ζεστό νερό ανοίγει τα λέπια της τρίχας, επιτρέποντας στο χρώμα να ξεθωριάσει πιο γρήγορα; Προτίμησε λοιπόν χλιαρό νερό για το λούσιμο και κάνε ένα γρήγορο ξέβγαλμα με πιο δροσερό νερό στο τέλος για να σφραγίσεις τα λέπια της τρίχας και να χαρίσεις λάμψη στα μαλλιά σου.

Κάνε έξυπνες κινήσεις συντήρησης

Η διατήρηση ενός όμορφου ξανθού δεν σημαίνει απαραίτητα συχνή βαφή. Τα gloss treatments ή τα toners ανάμεσα στις βαφές μπορούν να ανανεώσουν τον τόνο χωρίς επιπλέον φθορά, διατηρώντας το αποτέλεσμα ζωντανό και πολυδιάστατο.