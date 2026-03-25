Κόκκινα πασχαλινά νύχια: 10 μανικιούρ για το βράδυ της Ανάστασης

Τα καλυτερα μανικιούρ για να μπεις σε πασχαλινό mood

Το Πάσχα είναι μια ανάσα μακριά, οπότε ελπίζουμε να έχεις κλείσει ήδη το ραντεβού σου στο nail salon. Κι ενώ οι επιλογές που έχεις είναι αμέτρητες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις νέες τάσεις νυχιών της άνοιξης, υπάρχει ένα χρώμα που καταφέρνει κάθε χρόνο να παραμένει διαχρονικό αλλά και απόλυτα επίκαιρο. Ο λόγος φυσικά για το κόκκινο, ένα χρώμα δυναμικό, θηλυκό και πάντα elegant, το οποίο τώρα την άνοιξη αποκτά μια πιο φωτεινή, γιορτινή διάσταση που ταιριάζει ιδανικά με την πασχαλινή ατμόσφαιρα.

Ένας ακόμη λόγος να το επιλέξεις είναι η ευελιξία του. Το κόκκινο κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε στιλ. Ένα κλασικό glossy κόκκινο δείχνει διαχρονικά chic, ενώ πιο φωτεινές ή κερασί αποχρώσεις αποπνέουν ανοιξιάτικη φρεσκάδα. Μπορείς να υιοθετήσεις ένα απλό, μονόχρωμο look, να τολμήσεις micro french tips σε κόκκινη απόχρωση, διακριτικά φλοράλ σχέδια, πουά μοτίβα και glossy jelly υφές ή να «παίξεις» με τον συνδυασμό κόκκινου, πορτοκαλί, λευκού και nude για να χαρίσεις στο μανικιούρ σου μια πιο σύγχρονη πινελιά. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσμα θα δείχνει κομψό και άκρως γιορτινό.

Δες παρακάτω τα δικά μας αγαπημένα looks με πασχαλινά κόκκινα νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon την Μεγάλη Εβδομάδα:

Πασχαλινά νύχια κόκκινα: 10 looks για να εμπνευστείς

Tiny French

Bright Red

Cherry Nails

Shadow French

Floral

Classic Red

French Mani

Polka Dots

Half Moon

Tiny Dots