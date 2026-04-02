Η ιδανική επιλογή για ένα επίσημο δείπνο, για καλεσμένη σε γάμο, κουμπάρα ή ακόμα και για νύφη

Υπάρχουν τάσεις κι έπειτα υπάρχουν διαχρονικά κομψές επιλογές. Τα λευκά νύχια με χρυσό ανήκουν ακριβώς σε αυτή την δεύτερη κατηγορία: ένα look διαχρονικό, φωτεινό και ανεπιτήδευτα πολυτελές. Το καθαρό λευκό αποπνέει φρεσκάδα και minimal κομψότητα, ενώ οι χρυσές πινελιές προσθέτουν τη σωστή δόση λάμψης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στο μοντέρνο και το glamorous.

Το λευκό εδώ δεν αποτελεί απλά μια safe επιλογή, αλλά λειτουργεί ως καμβάς που επιτρέπει στο σχέδιο να αναδειχθεί με διακριτικό αλλά εντυπωσιακό τρόπο. Το χρυσό έρχεται να «ζεστάνει» την καθαρότητα του λευκού, χαρίζοντας βάθος και ολοκληρώνοντας το μανικιούρ σαν ένα λεπτό κόσμημα.

Είτε μέσα από λεπτές γραμμές, metallic flakes, minimal σχέδια ή διακριτικά accents, τα λευκά νύχια με χρυσό αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσες αναζητούν ένα εντυπωσιακό μανικιούρ για μια πιο επίσημη εμφάνιση, είτε πρόκειται για ένα δείπνο, είτε για γάμο ως καλεσμένη, κουμπάρα ή ακόμα και νύφη.

Ακολουθούν 10 ιδέες για λευκά νύχια με χρυσό για να εμπνευστείς πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Λευκά νύχια με χρυσό: 10 μανικιούρ για να διαλέξεις

Double French

Floral

Swirls

Glitter Accents

Stars

Bow Details

Gold Foil

Short French

Reverse French

Liquid Gold