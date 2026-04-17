Κομψά, πολυτελή και πολύ εντυπωσιακά

Τα γαλλικά νύχια καθρέφτης είναι η απόδειξη πως ακόμη και τα πιο κλασικά trends μπορούν να ξαναγεννηθούν με έναν σύγχρονο, φρέσκο τρόπο. Όλα ξεκίνησαν το 2022 όταν η απόλυτη trend setter Hailey Bieber, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2022 με ένα ιδιαίτερο, διακριτικά ιριδίζον/μεταλλικό nude μανικιούρ προκαλώντας φρενίτιδα στον κόσμο της ομορφιάς. Κάπως έτσι τα chrome nails μπήκαν στον χάρτη των trends κι έκτοτε παραμένουν εκεί, αποτελώντας πλέον staple στα nail bars.

Από τότε τα έχουμε δει σε πολλές, διαφορετικές εκδοχές με την πιο σταθερή να είναι τα glazed french nails, που μετέτρεψαν το διακριτικό γαλλικό σε κάτι μοντέρνο, κομψό και απρόσμενα εντυπωσιακό. Με την ελαφριά, μεταλλική λάμψη τους, καταφέρνουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο διακριτικό και το εντυπωσιακό, προσφέροντας μια φρέσκια, clean girl αισθητική που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και στιλ. Το συγκεκριμένο μανικιούρ εκτός από εξαιρετικά κομψό, είναι επίσης πολύ κολακευτικό καθώς κάνει τα άκρα να δείχνουν πιο αδύνατα και μακριά, ενώ χαρίζει μια νότα διακριτικού glamour σε κάθε εμφάνιση.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να ξεκινήσεις με μια γαλακτερή βάση και chrome powder κρατώντας τις άκρες λεπτές και λευκές για ένα μίνιμαλ αποτέλεσμα. Αν θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε ροζ περλέ αποχρώσεις, nude τόνους ή ακόμα και χρωματιστό βερνίκι στην άκρη για ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα. Συνδύασέ το με κοντό, φυσικό σχήμα νυχιών για κάθε μέρα ή με πιο μακρύ μήκος και αμυγδαλωτό σχήμα για ένα πιο fashion forward αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, το μανικιούρ σου θα δείχνει κομψό, πολυτελές και άκρως εντυπωσιακό.

Νύχια γαλλικό καθρέφτης: 10 looks για να διαλέξεις

Classic

Tiny

Red

Floral

Pink

Brown

Rhinestone

Icy

Yellow

White