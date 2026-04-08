Τέλος τα milk bath nails: Αυτό είναι το μίνιμαλ μανικιούρ που θα κάνουν όλες την άνοιξη

Το ντελικάτο, ροζ μανικιούρ που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις

Αν τα φλοράλ σχέδια στα νύχια δεν ταιριάζουν με το στιλ σου, σου εύχουμε ευχάριστα νέα: Υπάρχει μία νέα τάση, απόλυτα επίκαιρη και καθόλου «ανθισμένη» που αξίζει να υιοθετήσεις. Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε τα petal nails, το viral manicure που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στα social media.

Petal Nails: Το πιο όμορφο, μίνιμαλ μανικιούρ της άνοιξης

Πρόκειται για το νέο μίνιμαλ μανικιούρ της άνοιξης, μια μοντέρνα εκδοχή του κλασικού pink-nude mani που βλέπουμε σε διαφορετικές εκδοχές κάθε σεζόν. Η τάση εναρμονίζεται πλήρως με την clean girl αισθητική που -κόντρα σε όλα τα προγνωστικά- συνεχίζει να κυριαρχεί, κάνοντας τα νύχια να δείχνουν περιποιημένα χωρίς να φαίνονται βαμμένα. Αντί για έντονα χρώματα ή περίπλοκα σχέδια, το petal manicure παίζει με απαλούς ροζ και γαλακτερούς τόνους που αναδεικνύουν τη φυσική βάση του νυχιού, δημιουργώντας ένα φίνο και πολυτελές αποτέλεσμα.

Στην ουσία πρόκειται για ένα απαλό ροζ ombre nail look που συνδυάζει απαλούς τριανταφυλλί και γαλακτερούς ροζ τόνους, όμοιους με εκείνους που απαντώνται στα πέταλα των λουλουδιών της άνοιξης. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τάση να ξεχωρίζει όμως δεν είναι το χρώμα, αλλά η υφή. Στόχος δεν είναι το υπερβολικά γυαλιστερό ή glass αποτέλεσμα, αλλά ένα φίνο, μεταξένιο φινίρισμα που μοιάζει σχεδόν διάφανο και δείχνει απόλυτα φυσικό. Ιδανικά τόσο για την άνοιξη, όσο και για το καλοκαίρι, τα petal nails είναι η απόδειξη ότι μερικές φορές τα πιο όμορφα μανικιούρ είναι και τα πιο απλά.