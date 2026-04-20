Granny Mani: Η νέα τάση νυχιών που υιοθετούν τώρα όλα τα it girls

Κι όμως το μανικιούρ της γιαγιάς σου είναι η νέα μεγάλη τάση της σεζόν

Μπορεί να λατρεύουμε να δοκιμάζουμε κάθε νέο nail trend που βλέπουμε στα social media, αλλά θα λέγαμε ψέματα αν δεν παραδεχόμασταν ότι καμιά φορά μας κουράζει να προσπαθούμε να κάνουμε keep up με κάθε διαφορετική απόχρωση του nude που γίνεται τάση και κάθε διαφορετική version των glazed donut nails που κάνει viral η Hailey Bieber και η παρέα της. Ευτυχώς έχουμε καλά νέα: αυτό το καλοκαίρι ανήκει στο granny mani.

Granny Mani: Το νέο it nail trend της σεζόν

Από τα κοντά bob μέχρι τις μπαλαρίνες και τα pumps με χαμηλό, χοντρό τακούνι, η αισθητική της «κομψής γιαγιάς» έχει ήδη κατακτήσει τη μόδα και την ομορφιά και ήταν απλώς θέμα χρόνου να επηρεάσει και τα nail trends. Γιατί, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι να αναλύουμε κάθε μικροδιαφορά ανάμεσα σε glazed, milky ή chrome φινιρίσματα, υπάρχει κάτι ακαταμάχητο στην επιστροφή στα basics.

Τι είναι, όμως, το granny mani; Αυτό ακριβώς που φαντάζεσαι: το μανικιούρ της γιαγιάς. Το έχεις ήδη δει. Ίσως το έχεις ήδη υιοθετήσει. Είναι εκείνο το κλασικό κόκκινο που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, τα καθαρά και περιποιημένα french tips, ή εκείνες οι απαλές, σχεδόν διάφανες αποχρώσεις που χαρίζουν μια διακριτική λάμψη στα νύχια. Σκέψου περλέ φινιρίσματα, ροζ ή φυσικά nude που ταιριάζουν με τα πάντα και γενικά όλα εκείνα τα looks που κατά καιρούς έχεις δει να υιοθετεί η γιαγιά σου.

Η γοητεία της εν λόγω τάσης βρίσκεται στην απλότητά της: Όλα τα μανικιούρ που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της είναι ανεπιτήδευτα, ευέλικτα και πάντα προσεγμένα. Είναι τα μανικιούρ που σε κάνουν να δείχνεις περιποιημένη χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες πολύ. Και το καλύτερο; Μπορείς να τα πετύχεις μόνη σου.

Και αν αναρωτιέσαι αν πρόκειται όντως για τάση, η απάντηση είναι ναι. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style και το Coachella, έχει γίνει σαφές ότι το granny mani επιστρέφει δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές. Ίσως τελικά ένα καθαρό κόκκινο, ένα φίνο γαλλικό ή ένα απαλό, γυαλιστερό ροζ να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να νιώθεις κομψή κάθε μέρα.